Pourquoi ce robot aspirateur en promotion à moins de 400 € est une bonne affaire ?

Pour leurs aspirateurs robots, Dreame mise avant tout sur le rapport qualité-prix, avec des fonctionnalités proches du haut de gamme. Le modèle Z10 Pro est suréquipé, mais pour un prix plus contenu aujourd'hui : 399 euros contre 499 euros.

Les robots aspirateurs haut de gamme représentent un budget conséquent, avec des prix avoisinant parfois les 1000 euros. Heureusement, certaines marques arrivent à proposer des aspirateurs robots moins coûteux, qui sont tout de même bien lotis. On pense par exemple à la marque Dreame, et son aspirateur robot Z10 Pro. Ce dernier dispose d’un système de vidange automatique, mais aussi d’une bonne autonomie et de nombreux capteurs pour nettoyer efficacement ce qui se trouve sur son chemin. Déjà proposé à un prix attractif, un coupon de réduction permet d’économiser 100 euros sur la facture.

Le Dreame Z10 Pro, c’est quoi ?

Un aspirateur 2-en-1 (aspire et lave)

Équipé d’une station de vidage automatique

Et d’un capteur LiDAR pour un nettoyage efficace

Pour une autonomie de plus de 2 heures

Le robot aspirateur Dreame Z10 Pro est disponible au prix de 499 euros, mais grâce à un coupon de réduction disponible sur Amazon, il se trouve à 399 euros.

Il existe une alternative moins chère, qui est disponible en promotion à 353,90 euros sur Amazon.

Un aspirateur robot qui facilite le quotidien

Plus accessible que certains robots aspirateurs, le Dreame Z10 Pro embarque des fonctionnalités complètes. Il ne se contente pas d’aspirer le sol, mais il se charge aussi de le laver. Lors de son passage, il va pouvoir contrôler précisément le débit d’eau à mettre au sol, selon trois niveaux d’humidification différents pour éviter le gaspillage ou de trop mouiller un tapis par exemple. Il propose également une bonne puissance d’aspirateur (4 000 Pa), pour se débarrasser de la poussière sur n’importe quel type de sols (moquette, parquet, ou carrelage). Et pour éviter que les cheveux ne s’emmêlent et bloquent l’aspiration, cet appareil est équipé d’une brosse en caoutchouc.

Mais ce que l’on apprécie aussi, c’est sa station de vidage automatique. Celle-ci permet tout simplement de ne plus avoir à s’occuper de son aspirateur-robot pendant plusieurs semaines de suite. Une fois que ce dernier finit de nettoyer votre logement, il va alors venir à la station pour recharger ses batteries, mais aussi vider automatiquement son bac à poussière dans le sac étanche d’une capacité de 400 ml. En plus, l’application vous prévient quand le sac est plein et qu’il faut le vider.

Avec des atouts non négligeables

Il est aussi doué pour se réparer chez vous, et cela grâce à l’intelligence artificielle et à l’imagerie 3D. Le Dreame Z10 Pro est capable de détecter tous les petits objets éparpillés sur le sol comme les jouets, ainsi que les meubles ou les câbles, et les contourne facilement pour éviter de se coincer. Il décèle aussi les zones de vide, dans les escaliers par exemple, pour limiter les risques de chutes. Vous pouvez donc le laisser aspirer sans vous soucier de lui.

Le capteur LiDAR dont il est équipé lui permet d’établir un plan précis de l’environnement. À travers l’application, vous pouvez modifier ce plan et suggérer routines. C’est vous qui choisissez quand il doit se lancer et où il doit passer, afin de ne pas être dérangé durant le processus. Vous pouvez aussi cibler ou interdire les zones que vous voulez nettoyer. Il est aussi possible de contrôler l’aspirateur au son de votre voix pour lancer un cycle ou simplement l’arrêter, via les appareils compatibles Google Home et Alexa Alexa.

Quant à l’autonomie, le constructeur promet 150 minutes avant de nécessiter un retour au socle. Une fois la batterie rechargée, il reprend le nettoyage là où il s’était arrêté.

