Google Pixel 6a : le roi de la photo à petit prix est de plus en plus abordable

Le Google Pixel 6a compte parmi les meilleurs smartphones à moins de 500 euros. On l’aime pour sa qualité photo, et son expérience logicielle très réussie. Et aujourd’hui on le retrouve à 377 euros au lieu de 459 euros sur Amazon.

Google a sorti il y a quelques semaines ces nouveaux fleurons, les Pixel 7 et 7 Pro. Pourtant, c’est le Pixel 6a qui a permis à la firme de Mountain View d’augmenter les chiffres de vente dans le hardware. Certes, tout n’est pas parfait sur smartphone, mais son format, son expérience logicielle et surtout sa qualité photo pour cette tranche de prix lui permettent d’être une excellente option pour la plupart des personnes. Et la bonne nouvelle, c’est que son prix est de plus en bas avec plus de 80 euros de réduction aujourd’hui.

Le Pixel 6a séduit pour …

La qualité et la polyvalence photo

L’écran OLED Full HD+

L’expérience logicielle

Commercialisé au prix de 459 euros à sa sortie, le Google Pixel 6a est en ce moment disponible en promotion à 377 euros sur Amazon. Le smartphone est proposé par un vendeur tiers, mais le produit est bel et bien directement expédié depuis un entrepôt Amazon.

Le meilleur choix pour la photo à ce prix-là

L’atout maître du Google Pixel 6a reste son talent de photographe. Quand la plupart des smartphones multiplient les capteurs, ici le 6a se contente de deux caméras qui font de lui le roi incontesté de la photo pour cette tranche tarifaire. Plus abordable que les Pixel de sa génération, ce petit smartphone propose un capteur principal de 12,2 mégapixels et non de 50 mégapixels. Le second est un ultra grand-angle de 12 mégapixels, soit le même que sur le Pixel 6.

La qualité des clichés est au rendez-vous, de jour comme de nuit. Il excelle même sur son mode Portrait ou sa Vision de nuit. Il intègre aussi les algorithmes des flagships avec les mêmes fonctionnalités pratiques, comme effacer des éléments en arrière-plan ou encore déflouter les visages en mouvement. Dans l’ensemble, et sur la vidéo 4K également, le Pixel 6a est clairement un très bon photophone à prix modéré.

Quelques compromis à faire

Pour en revenir au téléphone, le Pixel 6a reprend le design de ses aînés, avec cette barre horizontale accueillant les modules photo. Le design est très bien maîtrisé, et offre un gabarit excellent en main pour toutes les personnes en quête d’un smartphone pas trop grand ni trop lourd. La face avant laisse découvrir un écran de 6,1 pouces de bonne qualité : OLED en définition Full HD+, en revanche le taux de rafraîchissement se limite à 60 Hz.

Pour la puissance, le 6a est animé aussi de la puce Tensor de Google. Elle s’en sortira dans la plupart des situations, mais il ne faudra pas non plus compter sur le téléphone pour le gaming. L’expérience utilisateur globale est parfaitement fluide et tourne aujourd’hui sur Android 13. Les dernières concessions à faire se font au niveau de l’autonomie, qui est assez juste face à certains concurrents. D’autant plus que la charge rapide du 6a ce contente de 18W. Si votre utilisation est modérée, vous pouvez espérer atteindre une journée d’autonomie.

Découvrez plus de détails avec notre test complet sur le Google Pixel 6a.

