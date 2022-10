399 euros, c’est le super prix de ce Smart TV 4K d’une taille de 65 pouces

Si les grands téléviseurs 4K de 65 pouces affichent bien souvent des prix très élevés, il est encore possible de tomber sur des offres alléchantes, y compris sur ce genre de diagonale. La preuve avec le TV Toshiba 65UL2163DG, dont le prix passe de 509 euros à 399 euros sur Cdiscount.

Qui dit grande diagonale, dit souvent téléviseurs coûteux. Et si le TV en question est en plus compatible 4K, Dolby Vision ou encore Dolby Atmos, un budget conséquent est nécessaire. Heureusement, certaines promotions permettent de profiter de grandes Smart TV à prix réduit, comme c’est le cas aujourd’hui avec le modèle LED 4K 65UL2163DG de Toshiba, qui voit son prix passer sous la barre des 400 euros.

Les points forts de ce TV LED Toshiba

Une dalle LED 4K de 65 pouces

Compatible Dolby Vision, HDR10 et Dolby Atmos

Une Smart TV à petit prix

Initialement affiché à 509 euros, le TV LED 4K Toshiba 65UL2163DG est aujourd’hui proposé à 399 euros sur Cdiscount.

La diagonale idéale pour profiter de tous ses contenus

Le principal avantage de ce TV LED 4K Toshiba 65UL2163DG est évidemment cette dalle de 65 pouces, une diagonale qui permet de profiter de vraies séances ciné à la maison. Veillez tout de même à avoir un meuble TV suffisamment grand pour pouvoir le poser dessus (d’autant plus que les pieds sont situés aux extrémités de l’écran), et assurez-vous d’avoir un recul suffisant pour ne pas risquer de fatiguer vos yeux. Autrement, le TV affiche des bordures très fines, ce qui est un très bon point pour favoriser l’immersion, mais il n’offrira pas la qualité d’affichage d’une dalle OLED ou QLED : ici, on aura simplement droit à un honorable écran LED, une petite concession qu’il est facile de faire à ce prix.

Une Smart TV aux nombreuses compatibilités

Afin de permettre de visionner toutes sortes de contenus dans de très bonnes conditions, le TV assure un bon nombre de compatibilités qui agrémenteront l’expérience. On aura ainsi droit à du Dolby Vision, du HDR10 ou encore du Dolby Atmos, qui promet de son côté un son vaste et immersif qui remplit toute la pièce. La dalle 4K UHD offrira quant à elle une qualité d’image riche en détail. En revanche, ce TV n’est pas taillé pour le gaming, et il ne comporte pas de ports HDMI 2.1 pour jouer sur console next-gen. Il y a tout de même un mode « Jeu » pour améliorer un peu la qualité d’images.

Enfin, cette Smart TV tourne sous l’OS de Toshiba, Smart Portal, qui ne sera pas le plus fluide ni le plus fourni. Les assistants Google et Alexa seront quand même de la partie pour obéir à toutes vos requêtes vocales. Mais si vous souhaitez rendre le modèle plus intéressant côté OS, n’hésitez pas à vous munir d’une box Android TV, afin de bénéficier d’une interface plus riche et intuitive.

