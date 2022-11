Xiaomi Redmi Note 11 ou Poco M4 Pro à moins de 160 euros : quel smartphone choisir ?

Pour le Single Day, on retrouve deux excellentes offres sur deux smartphones accessibles de Xiaomi, mais il peut être compliqué de faire la différence entre les deux. Qu'est-ce qui différencie les deux smartphones et lequel choisir ?

Le Single Day d’Aliexpress commence ce mardi 1ᵉʳ novembre et durera jusqu’au 12 novembre 2022. À cette occasion, de très nombreux smartphones sont en promotion chez la célèbre marketplace chinoise. Nous avons sélectionné les deux meilleures offres sur des smartphones accessibles de Xiaomi : le Redmi Note 11 à 158 euros et le Poco M4 Pro à 137 euros.

Les deux smartphones sont expédiés depuis un entrepôt d’Aliexpress situé en France et livrés en 3 à 10 jours ouvrés.

Autonomie et performances

Le Poco M4 Pro et le Redmi Note 11 disposent tous les deux d’une batterie de 5 000 mAh qui peut se recharger en moins d’une heure via une leur port USB C qui peut monter jusqu’à 33 W. La principale différence sur l’autonomie et les performances globales se situent sur leur SoC : un Snapdragon 680 pour le Redmi et un Helio G96 pour le Poco.

C’est la différence principale entre ces deux smartphones, le Snapdragon 680 du Redmi Note 11 étant gravé en 6 nm contre 12 pour le Helio du Poco consommera moins d’énergie au quotidien ce qui permettra au Redmi d’avoir globalement une meilleure autonomie même si la différence ne devrait pas être flagrante. Le Helio du Poco M4 Pro se montre cependant plus performant et se montrera plus efficace dans les tâches gourmandes et les jeux 3D.

Gagnant : Poco M4 Pro

Écran et photos

Les deux smartphones de Xiaomi ont tout de même quelques caractéristiques identiques, à commencer par l’écran. On retrouve sur les deux références un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une fréquence de 90 Hz et une définition Full HD.

Pour la partie photo, les deux smartphones disposent d’un bloc photo arrière composé de plusieurs capteurs dont un ultra-grand-angle de 8 mégapixels et un petit capteur macro de 2 mégapixels. Le Redmi Note 11 se différencie de son confrère avec un petit capteur macro de 2 mégapixels supplémentaire. Il ne faudra cependant pas s’attendre à de grandes différences sur ces deux smartphones qui proposent une solution passable en photo pour des clichés pris dans de bonnes conditions lumineuses, mais ils ne brilleront pas particulièrement dans ce domaine.

Gagnant : Redmi Note 11

Conclusion

Pour résumer, il s’agit de deux smartphones qui proposent globalement une solution très similaire. La différence de prix entre le Redmi Note 11 et le Poco M4 Pro n’est donc pas particulièrement justifiée. On aura tendance à plus recommander le Poco M4 Pro qui propose une solution plus performante et plus accessible que son confrère.

