Amazon casse le prix des AirPods Pro maintenant que le deuxième modèle est lancé

Les AirPods Pro datent peut-être de 2019, ils restent pourtant encore aujourd'hui de très bons écouteurs sans fil avec la réduction de bruit active. En ce moment, on les trouve à seulement 199 euros sur Amazon, contre 279 euros à leur lancement.

Apple a récemment lancé ses AirPods Pro 2, avec une réduction de bruit deux fois meilleure qu’auparavant et l’ajout du mode Transparence adaptatif, feature totalement inédite sur des true wireless. Ils ne sont en revanche pas encore souvent proposés en promotion, mais pour faire une bonne affaire aujourd’hui, il faut plutôt se tourner vers les encore très bons AirPods Pro de 2019, qui sont actuellement 80 euros moins chers qu’au lancement.

Les points forts des AirPods Pro

Les fonctionnalités exclusives à iOS

La réduction de bruit active toujours efficace

L’autonomie de 24h avec le boitier (charge sans fil)

Au lieu de 279 euros à leur sortie, mais maintenant plus habituellement vendus aux alentours de 215 euros, les Apple AirPods Pro sont aujourd’hui disponibles au prix très avantageux de 199 euros sur Amazon. Notez que c’est le prix le plus bas jamais constaté sur le site marchand de Jeff Bezos.

Une réduction de bruit encore très efficace

Les AirPods Pro ont un design similaire au deuxième modèle sorti en 2022, où la seule différence esthétique vient de l’ajout de l’emplacement d’une l’encoche sur le côté droit du boîtier, permettant d’accrocher une dragonne (vendue séparément). Sinon, ce sont les mêmes écouteurs, puisque le confort était déjà de la partie, notamment grâce à ses embouts en silicone semi intra-auriculaire.

Ce premier modèle Pro des true wireless de la Pomme marquait le premier essai dans le réduction de bruit made by Apple. Et si les AirPods Pro 2 font évidemment mieux, avec un résultat deux fois plus efficace selon la marque californienne, les écouteurs sans fil de 2019 proposaient d’ores et déjà un système d’annulation du bruit ambiant diablement efficace, même encore aujourd’hui. Le résultat est bluffant et la qualité audio est également au rendez-vous, d’autant plus avec la fonction audio spatiale si vous avez du contenu 5.1, 7.1 ou Dolby Atmos.

Bonne autonomie et compatible MagSafe

Les possesseurs d’iPhone, iPad et MacBook vont surtout les adorer pour leurs nombreuses fonctionnalités exclusives à iOS/iPadOS/MacOS, comme l’égalisation adaptative pour adapter le son en fonction de la forme de vos oreilles, le mode transparence pour entendre les bruits qui vous entourent — l’inverse de la réduction de bruit — ou encore plus la bascule automatique vers d’autres appareils Apple.

Pour finir avec l’autonomie, les AirPods Pro n’ont pas à rougir avec un score de 24 heures grâce au boîtier compatible charge sans fil via MagSafe. Comptez environ 4h30 d’utilisation avant de remettre les oreillettes dans leur boîte. De plus, notez qu’ils sont certifiés IPX4 afin de garantir une étanchéité à la sueur et même sous la pluie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur les AirPods Pro.

Quels AirPods sont fait pour moi ?

Afin de savoir quelle paire d’écouteurs sans fil Apple correspond à vos besoins et votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les différentes entre les AirPods 3, les AirPods Pro, les AirPods 2 et les AirPods.

