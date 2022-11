Où précommander la Nintendo Switch OLED Pokémon au meilleur prix ?

À l'occasion de la sortie des versions Écarlate et Violet du nouveau jeu Pokémon, Nintendo a décidé de sortir une Switch OLED à leur effigie. Tous les e-commerçants la proposent en précommande, mais pas tous au même prix. Suivez le guide pour dénicher la meilleure offre.

Alors que la neuvième génération des Pokémon, via les versions Écarlate et Violet, est sur le point d’arriver le 18 novembre prochain, Nintendo veut faire plaisir aux fans de la célèbre licence de capture de monstres tout mignons en commercialisant une nouvelle Switch OLED. Celle-ci est personnalisée sur le dock pour brancher la console à un téléviseur, ainsi que sur les Joy-Con.

Où précommander la Nintendo Switch OLED Pokémon ?

La Nintendo Switch OLED Pokémon est en précommande jusqu’au 4 novembre prochain. Actuellement, la meilleure offre pour l’obtenir, c’est Fnac qui la propose : seulement 329 euros.

D’autres e-commerçants, comme Amazon, Cdiscount et Cultura, affichent la Nintendo Switch OLED Pokémon à 349 euros.

Sinon, il y a aussi l’enseigne Micromania qui propose la Nintendo Switch OLED Pokémon à 359 euros.

Notez que le jeu Pokémon, que ce soit en version Écarlate ou Violet, n’est pas inclus avec la console.

Nintendo Switch OLED Pokémon : une édition pour les fans

La Nintendo Switch OLED Pokémon est la même console, à la différence qu’elle offre un style tourné vers les nouveaux légendaires de la neuvième génération. En effet, sur le dock qui permet de brancher la console à un téléviseur, on y découvre Miraidon et Koraidon, l’un en coloris rouge écarlate et l’autre en coloris violet. Il y a également de nombreux symboles, aussi bien sur le boîtier que sur les Joy Con ainsi que le dos de la console.

Pour le reste, elle propose une expérience identique à la Switch OLED classique avec sa puce Tegra X1+ gravée en 7 nm, assurant une meilleure gestion de l’autonomie que la première édition de la console sortie en 2017. On y retrouve évidemment l’écran OLED de 7 pouces, avec des bordures réduites, proposant des contrastes infinis et une meilleure gestion de la luminosité. L’espace de stockage est d’ailleurs toujours de 64 Go, et bien sûr il est toujours possible d’ajouter une microSD.

Outre son aspect revu pour Pokémon, le dock de la console est toujours blanc pâle avec des bords arrondis sur la partie supérieure, sans oublier l’ajout du port Ethernet pour améliorer la stabilité de votre connexion si vous jouez souvent à des jeux utilisant le cloud. La béquille plus grande qu’avant, s’étendant sur tout le long de la console, est elle aussi de la partie, afin de profiter d’une meilleure expérience si vous jouez sur une table.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Nintendo Switch OLED.



au meilleur prix ? Où acheter La Nintendo Switch OLED au meilleur prix ?

Quelle console choisir ?

Afin de découvrir ce que proposent les différents constructeurs du milieu du gaming, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures consoles de jeu vidéo en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.