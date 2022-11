La tablette premium de Lenovo avec écran OLED perd 40 % de son prix durant le Single Day

Si vous êtes tenté par une tablette premium sans payer le prix fort, la Lenovo Tab P11 Pro est une bonne solution. Puissante et endurante, elle se négocie aujourd’hui à 244 euros seulement, contre 599 euros à sa sortie.

Si la Lenovo Tab P11 Pro n’est pas la dernière tablette en date de la marque, elle reste très convaincante à bien des égards. Outre son design soigné, ce modèle peut s’appuyer sur une conception solide, aussi bien au niveau des performances qu’esthétiquement le tout à un prix très attractif. D’ailleurs à l’occasion du Single Day, l’ardoise de Lenovo devient encore plus abordable grâce à cette offre qui fait chuter la tablette à moins de 245 euros.

La Lenovo Tab P11 Pro en quelques mots

Une belle dalle OLED en 2K

Un SoC performant : Snapdragon 730G

Compatible Dolby Vision et HDR10

Lancée à 599 euros, la tablette Lenovo Tab P11 Pro est désormais proposée à 244 euros sur AliExpress grâce à un coupon vendeur de 4 euros et le code promo D11SINGLE25 à saisir avant l’achat.

Un écran qui assure une bonne immersion

La Tab P11 Pro s’offre un affichage OLED avec une définition 2560 x 1600 pour des contrastes infinis et une belle luminosité. Son écran de 11,5 pouces aux bordures fines avec un ratio screen-to-body de 85 % fera le bonheur des lecteurs comme des accrocs aux séries. Vous allez pouvoir profiter d’une surface d’affichage plus grande pour une expérience encore plus immersive et riche.

Elle offre une bonne expérience visuelle notamment grâce à la certification Dolby Vision et la compatibilité HDR10, qui apportent encore plus de luminosité et une restitution plus fidèle des couleurs. Pour une expérience audio plus immersive, la tablette propose du Dolby Atmos grâce aux 4 haut-parleurs signés JBL. Quant à sa conception, la marque a soigné son design en proposant un cadre fin et léger en aluminium afin de pouvoir l’emmener partout sans trop de difficultés.

Et une puce efficace au quotidien

Côté performances, la Tab P11 Pro de Lenovo s’équipe du processeur Qualcomm Snapdragon 730G. Cette puce assurera une bonne fluidité dans tous vos usages, qu’ils soient professionnels ou plus orientés vers le loisir. Elle est aussi capable de faire tourner des jeux peu gourmands sans ralentissement. Sa capacité de stockage de 128 Go va permettre d’installer bon nombre d’applications, et il est même possible d’étendre le stockage grâce à l’ajout d’une carte microSD jusqu’à 1 To.

Pour tenir la cadence, la tablette de Lenovo intègre une batterie de 8 600 mAh. D’après la marque, la tablette pourra tenir durant 15 heures d’écoute musicale ou en lecture vidéo, et 8 heures en navigation web. Soit largement assez pour tenir une journée. La recharge se fera quant à elle via USB-C, pour une charge plus rapide.

