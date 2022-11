La petite imprimante photo portable de Xiaomi est à -20 % durant le Single Day

Dans la pléthore de produits Xiaomi, on trouve la Mi Pocket Photo Printer : une imprimante photo pour smartphone qui se démarque par son tarif agressif. Aujourd’hui, elle est encore plus intéressante en passant de 59,99 euros à 45,99 euros seulement.

Sur le marché des petites imprimantes photo pour smartphones, on retrouve généralement les marques telles que Canon ou Fujifilm, qui dominent. Mais c’est sans compter sur Xiaomi, qui met une pierre à son édifice et propose sa Mi Pocket Photo Printer. Une imprimante photo compacte, simple et efficace pour plaire au plus grand nombre surtout pour son prix modéré face à la concurrence. Elle est actuellement 15 euros moins chers.

Qu’est-ce que la Xiaomi Mi Pocket Photo Printer ?

Une imprimante photo pour smartphone

Compact et facile à utiliser

Avec plusieurs modes et fonctionnalités

Sans oublier le prix attractif

Vendue à 59,99 euros, l’imprimante photo portable de Xiaomi voit son prix baisser à l’occasion du Single Day grâce à un coupon vendeur et le code promo SDXFR43 sur AliExpress. Elle est désormais disponible à 45,99 euros.

La facilité d’utilisation et le format compact

L’imprimante portable pour smartphone de Xiaomi est pensée pour tenir dans une poche. Elle possède des petites dimensions, 124 par 85 par 24,6 mm, et ne pèse que 181 grammes afin de pouvoir l’emmener partout avec soi. La Mi Pocket Photo Printer intègre une batterie de 500 mAh permettant d’imprimer une vingtaine de photos. Une batterie qui se recharge avec un câble micro-USB, car pas d’USB-C ici malheureusement.

Pour la mettre en route, il suffit de la connecter avec son smartphone en Bluetooth. Sachez que l’imprimante peut être partagée entre plusieurs personnes puisqu’il est possible d’y connecter jusqu’à trois appareils simultanément, ce qui permet de créer une file d’impressions.

Face à la concurrence, le rendu des images est moins bon, avec des couleurs relativement ternes, mais des détails présents. C’est surtout sur le prix que la Xiaomi Mi Pocket Photo Printer est intéressante.

Avec des options intéressantes pour le prix

Pour imprimer les photos, elle s’appuie sur la technologie Zero Ink ou ZINK, littéralement « Sans encre ». Il faudra attendre 45 secondes par feuille pour avoir le rendu final. La capacité du bac à papiers est de dix feuilles, mais Xiaomi vend la recharge avec 20 feuilles pour moins de 17 euros. Les feuilles mesurent quant à elles 50 par 76 mm, et ont un support adhésif pour être collées facilement sur un mur, ou autre.

Xiaomi rend personnalisables vos impressions grâce à son application Mi Home. Via cette dernière, vous allez pouvoir créer des collages, découpages, y ajouter des filtres, du texte et de retoucher vos photos avant de les imprimer. D’ailleurs, il est possible d’y associer à chaque impression une vidéo de 15 secondes. Comment ? En scannant la photo imprimée avec l’application, on pourra voir automatiquement la vidéo associée en réalité augmentée. Cela peut aussi être un message audio, bref de quoi conserver des souvenirs de façon originale.

Les meilleures imprimantes photo pour smartphone

Si vous voulez comparer la Xiaomi Mi Pocket Photo Printer avec d’autres références récentes, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures imprimantes photo portables en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.