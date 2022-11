Realme GT 2 : ce puissant smartphone est à -46 % à l’occasion du Single Day

Le Realme GT 2 offre une expérience quasi premium, mais sans faire grimper le prix de la facture. Surtout aujourd’hui, puisqu'il bénéficie d'une promotion pendant le Single Day qui le fait passer de 599 euros à seulement 325 euros sur AliExpress.

Parmi les smartphones proposés par la marque Realme, la gamme GT offre un excellent rapport qualité-prix. C’est le cas du Realme GT 2, qui se rapproche des modèles haut de gamme grâce à ses caractéristiques quasi similaires, mais le tout en conservant un prix bas, surtout pendant le Single Day puisqu’il profite d’une réduction de 46 %. C’est presque moitié prix !

Les atouts du Realme GT 2

L’écran OLED à 120 Hz

La performante puce Snapdragon 888

La charge rapide de 65 W : 100 % en 30 min

Disponible au tarif de 549,99 euros à sa sortie, le Realme GT 2 se négocie aujourd’hui à 325 euros seulement sur AliExpress grâce à un coupon vendeur et du code SDXFR9.

Un smartphone puissant

Présenté au côté d’un modèle Pro, le Realme GT 2 fait quelques concessions pour abaisser le prix de la facture. Il a néanmoins le mérite d’intégrer des composants honorables. Il s’appuie sur la puce Snapdragon 888, qui certes n’est pas la dernière en date de Qualcomm, assure de bonnes performances au quotidien : que ce soit pour du multitâche, des applications ou bien des jeux gourmands, vous profiterez d’une expérience utilisateur fluide sans ralentissement.

Le smartphone garantit une expérience de navigation totalement fluide, car il dispose d’une dalle OLED Full HD+ avec un taux de rafraichissement pouvant monter jusqu’à 120 Hz. Tout y est sur ce smartphone, même la compatibilité avec la 5G.

Qui peine en photo, mais se recharge rapidement

Côté photo, il intègre un triple capteur photo de 50 + 8 + 2 mégapixels. Ce modèle ne brille pas par ses capacités en photo et aura quelques limites en faible luminosité. Toutefois son capteur principal se montre efficace et délivrera des clichés satisfaisants. Il s’agit d’ailleurs d’un Sony IMX766, soit le même qui équipe le Xiaomi 12 et l’Oppo Find X3 Pro.

Le Realme GT 2 se rattrape avec sa grosse batterie de 5 000 mAh, compatible avec la charge rapide de 65 W. Vous pourrez tenir toute une journée avec une utilisation intensive, ou deux en fonction de votre utilisation. Le tout en se rechargeant complètement en à peine trente minutes.

Voici notre test complet sur le Realme GT 2 5G.

Nos recommandations pour trouver le meilleur rapport qualité-prix

Si vous avez envie de découvrir d’autres références sur le même segment tarifaire, nous vous invitons à consulter notre guide d’achat sur les meilleurs smartphones à moins de 400 euros en 2022.

