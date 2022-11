Xiaomi Mi 11 Ultra : un smartphone premium à moitié prix, c’est le super deal du Single Day

Fleuron de la marque en 2021, le Xiaomi Mi 11 Ultra 5G a encore de beaux jours devant lui. Ce smartphone haut de gamme est vendu au rabais durant le Single Day : il est à 589 euros contre 1 199 euros à sa sortie.

Le Xiaomi Mi 11 Ultra n’est pas le dernier smartphone haut de gamme de la marque, mais il a su se montrer très convaincant, en obtenant la note de 8/10 lors de notre test. S’il est sorti en 2021, sa fiche technique reste très efficace à l’heure actuelle, surtout lorsque ce dernier profite d’une baisse de 610 euros par rapport à son prix de lancement à l’occasion du Single Day. Une belle affaire à saisir avant la fin de l’événement !

En quoi le Mi 11 Ultra est-il intéressant ?

L’écran OLED QHD+ de 6,81 pouces à 120 Hz

La puissance du Snapdragon 888 avec 12 Go de RAM

La polyvalence photo avec un petit écran OLED

Une bonne autonomie couplée à la charge rapide 67 W (filaire et sans fil)

Lancé à 1199,90 euros (12 Go + 256 Go), le Xiaomi Mi 11 Ultra est actuellement disponible en promotion à 589 euros sur le site AliExpress grâce au code FR80.

Un ancien flagship qui sort du lot

Parmi les smartphones de 2021, on retient le Mi 11 Ultra proposé par Xiaomi. Sa force réside dans ses prestations premium, comme son design avec sa couche de céramique au dos. Il sera difficile de le manipuler une fois en main avec ses 74,6 x 164,3 x 8,38 mm et ses 234 grammes.

Il impressionne surtout pour son grand écran de 6,81 pouces. Xiaomi offre la panoplie d’un excellent écran : on a droit à un affichage OLED aux contrastes infinis, avec une définition QWHD+ ainsi qu’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cette dalle est un plaisir pour les yeux, même en 2021, il a de beaux restes et vous pourrez apprécier vos contenus vidéo et autres applications.

Avec une configuration toujours musclée en 2022

Ce smartphone date certes de 2021, mais saura se montrer performant au quotidien, et cela grâce à la présence de la puce performante de chez Qualcomm : Snapdragon 888 associé à 12 Go de RAM. Cette puce répond encore aujourd’hui à tous les usages que l’on peut avoir d’un smartphone, même de faire tourner les derniers jeux mobiles dans leur meilleure qualité graphique. Il est même compatible avec le réseau 5G.

Concernant l’autonomie du Xiaomi Mi 11 Ultra, elle est très confortable avec sa batterie de 5 000 mAh. Mais son véritable atout vient de sa charge rapide très efficace qui monte jusqu’à 67 W. Elle permet de passer de 10 à 100 % en 36 minutes seulement. Et même la charge sans fil profite de la même puissance.

Un module photo réussi

Le constructeur n’a pas négligé la partie photo. On a le droit à module photo polyvalent avec un capteur principal de 50 mégapixels au format 1/1,12 pouce, un ultra grand-angle de 48 mégapixels avec un champ de vision de 128 degrés et d’un téléobjectif x5 de 48 mégapixels également, avec la possibilité de zoomer numériquement jusqu’à x120. L’ensemble se montre très convaincant, et offre de beaux clichés même dans des conditions plus sombres. Il a d’ailleurs récupéré la première place du classement des meilleurs smartphones pour la photo dans sa génération.

On découvre à l’arrière un petit écran OLED de 1,1 pouce hérité du Mi Band 5. Ce dernier permet tout simplement d’avoir un retour vidéo pour prendre des selfies tout en profitant de la qualité des capteurs arrière. Il peut également afficher des informations, comme l’heure et l’état de la batterie.

Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test sur le Xiaomi Mi 11 Ultra.

