Cet écran PC 27″ (incurvé, 240 Hz, et 0,5 ms) est au prix fou de 199 € seulement

Dans ce bon plan, on vous propose un écran PC incurvé de 27 pouces, l'AOC C27G2ZE, qui possède des caractéristiques idéales pour le jeu. Aujourd’hui, il coûte seulement 199 euros contre 244,41 euros habituellement.

Le constructeur AOC touche à tout ce qui touche de près ou de loin aux périphériques PC et en particulier les moniteurs dédiés au gaming. Ce modèle C27G2ZE répond aux besoins des joueurs et des joueuses avec sa dalle incurvée et son taux de rafraîchissement de 240 Hz. Il est d’ailleurs en ce moment bien moins cher sur Amazon avec près de 20 % de réduction.

Pourquoi choisir cet écran PC gamer ?

Pour sa dalle incurvée FHD de 27 pouces

Avec un taux de rafraîchissement à 240 Hz

Et un temps de réponse minime : 0,5 ms

Bonus : compatible FreeSync Premium

Avec un prix barré à 244,41 euros sur Amazon, le moniteur gaming AOC C27G2ZE est disponible en promotion et s’affiche à 199,99 euros seulement.

Un moniteur ultra réactif

L’AOC C27G2ZE est un écran qui conviendra aux joueurs et aux joueuses occasionnelles, mais se destine aux plus exigeants qui ont besoin d’une fluidité exemplaire dans les derniers opus. Sur ce modèle tout est fait pour accélérer votre temps de réaction et de profiter de chaque détail de vos jeux préférés pour ne manquer aucune action décisive pour votre victoire.

Cet écran impressionne par sa fluidité grâce à son taux de rafraîchissement de 240 Hz, mais également son temps de réponse de seulement 0,5 ms. Avec ses atouts, vous profiterez d’un gameplay réactif avec des images très détaillées pour ne pas vous laisser surprendre par vos ennemis. Il dispose aussi de la compatibilité FreeSync Premium pour éviter les déchirures d’écran, et d’avoir des parties fluides avec des graphismes nets et sans saccades.

Avec une bonne immersion

Autre point fort et pas des moindres de cet écran AOC : sa courbure de 1500R. Avec en plus des bordures fines sur 3 côtés, l’écran vous permettra de vivre votre expérience de manière plus réaliste et immersive. Ce format s’avère très confortable et adapté à une large variété d’applications, et idéal aussi pour de la bureautique.

Toutefois, cet écran PC n’est pas sans défaut. On a droit à une dalle VA de 27 pouces qui affiche seulement une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels), alors que la plupart des moniteurs proposent du QHD. Ce n’est pas la meilleure résolution, mais l’écran offre une bonne qualité d’image des couleurs riches et bien détaillées. Enfin au niveau de la connectique, le modèle C27G2ZE dispose de deux ports HDMI, un DisplayPort, ainsi qu’une sortie casque audio.

Pour vous aider à faire le bon choix

Si vous voulez comparer le modèle AOC avec d’autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC gamer en 2022.

