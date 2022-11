Le prix de la version 16+256 Go du OnePlus 10T est en chute libre lors du Single Day

Le OnePlus 10T a de quoi ravir la plupart des utilisateurs. Ce smartphone haut de gamme évite de faire exploser son portefeuille, surtout aujourd’hui : sa version 16+256 Go est en promotion à 469 euros seulement contre 829 euros à sa sortie.

Si l’année passée le constructeur chinois nous avait privés d’un modèle 9T, cette année la gamme fait son retour avec le OnePlus 10T. C’est un modèle qui, au côté du modèle Pro, fait certes quelques concessions, arrive à proposer des prestations premium pour un prix plus doux. C’est d’ailleurs l’occasion parfaite de se le procurer, puisqu’il se trouve 360 euros moins chers dans sa configuration la plus haute pendant le Single Day.

Le OnePlus 10T est intéressant pour …

Sa dalle OLED FHD+ à 120 Hz

Son SoC surpuissant : Snapdragon 8+ Gen 1 avec

Sa charge ultra rapide de 150 W

Commercialisé à sa sortie au prix de 829 euros, le OnePlus 10T dans sa version 16 + 256 Go est en ce moment proposé à seulement 469 euros sur AliExpress. Pour cela, il suffit d’appliquer le code FR80 une avant de procéder au paiement, une remise de 4 euros s’ajoute également dans le panier.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le OnePlus 10T. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le OnePlus 10T au meilleur prix ?

Un smartphone puissant

Le OnePlus 10T est un smartphone très plaisant avec son grand écran plat borderless de 6,7 pouces. Il est imposant une fois en main, mais propose une belle dalle AMOLED, affichant une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels, et proposant un taux de rafraîchissement à 120 Hz pour une bonne fluidité, tout en étant compatible HDR10+. On aurait apprécié la présence d’une certification IP qui manque à l’appel, mais la dalle profite tout de même d’une protection Corning Gorilla Glass.

Sa véritable force se trouve dans ses entrailles puisque le 10T est propulsé par la puissante puce Snapdragon8 + Gen 1, associée ici avec 16 Go de RAM. Cette puce délivre une puissance confortable pour les applications au quotidien. Mais c’est surtout sur l’aspect gaming que le OnePlus 10T brille le plus : il est capable de faire tourner n’importe quel jeu sans sourciller. Et si certains modèles équipés de ce processeur subissent des chauffes, ce n’est pas le cas du smartphone OnePlus : lors de notre test, le téléphone ne dépasse pas les 38 degrés même en 60 fps et ultra.

Qui se recharge rapidement et offre de belles photos

L’appareil de la firme chinoise impressionne surtout par sa charge rapide de 150 W. Celle-ci permet de récupérer plus de 80 % de l’autonomie en seulement 20 minutes. Autrement, le 10T intègre une batterie de 4 800 mAh pour faire fonctionner le smartphone pendant une journée, voire plus selon votre utilisation.

Enfin, au niveau de la photo il s’appuie sur deux modules assez classiques, un grand-angle avec capteur photo IMX766 de 50 mégapixels avec stabilisation optique et un objectif ultra grand-angle avec capteur 8 mégapixels et angle de 119,9°. Les clichés seront globalement de bonne qualité, surtout avec le capteur principal qui assure un bon rendu colorimétrique. Il pêche un peu plus sur le mode portrait ainsi que le HDR.

Pour en savoir davantage, sachez que nous avons pu faire un test complet sur le OnePlus 10T.

Intéressez par ce que propose la marque ?

OnePlus propose de nombreux smartphones sur le marché. Mais si vous avez du mal à vous y retrouver parmi les différentes gammes, voici nos recommandations pour vous aider à choisir le bon.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.