Le Samsung Galaxy Z Fold 4 bénéficie de plus de 500 € réduction juste avant le Black Friday

Le Samsung Galaxy Z Fold 4 est sans aucun doute le meilleur smartphone pliable qui existe actuellement sur le marché. Il corrige la majorité des défauts de son prédécesseur, pour un prix bien plus intéressant aujourd'hui, puisqu'il passe de 1 799 euros à 1 279 euros chez Ubaldi.

Si vous voulez un smartphone pliable en 2022, il y a plusieurs marques à considérer, en passant par Oppo, Motorola ou encore Huawei. Mais, celle qu’on recommande le plus souvent à l’heure où nous écrivons ces lignes, c’est bien évidemment Samsung. Que ce soit son Galaxy Z Flip 4 ou Galaxy Z Fold 4, les deux sont tout simplement des bijoux de technologie, mais le dernier cité devient sans aucun doute le plus intéressant aujourd’hui grâce à une réduction de plus de 500 euros sur le prix de base.

Les points forts du Galaxy Fold 4

L’écran externe plus fin et plus confortable qu’avant

La puissance du Snapdragon 8 Gen 1

Une meilleure expérience photo

Au lieu de 1 799 euros habituellement, le Samsung Galaxy Z Fold 4 avec 256 Go de stockage est aujourd’hui en promotion à 1 279 euros sur le site d’Ubaldi. Le smartphone pliable est disponible uniquement en coloris anthracite à ce prix.

Mieux que le Z Fold 3, en tout point

Le Samsung Galaxy Z Fold 4 est assez similaire avec le modèle précédent, mais il perd de l’embonpoint. Eh oui, le nouveau smartphone qui se transforme en tablette passe de 271 grammes à 263 grammes, mais ce n’est pas tout, puisqu’il est aussi plus fin, 6,3 mm contre 6,4 mm auparavant. L’écran externe fait toujours 6,2 pouces, mais s’affine et passe d’un format 24,5:9 à 23,1:9, ce qui plus confortable et moins étroit. Même constat pour l’écran interne de 7,6 pouces, où le ratio est maintenant de 21,6:18 au lieu de 22,5:18 sur le Z Fold 3. Dans les deux cas, on retrouve bien évidemment la technologie AMOLED avec un taux de rafraichissement pouvant osciller de 1 à 120 Hz en fonction de votre utilisation.

Le Z Fold 4 promet aussi d’être plus doué en photo, notamment grâce à un meilleur piqué. Pour cela, il intègre un capteur principal de 50 mégapixels, un vrai bond par rapport aux 12 mégapixels de la génération précédente. Le module est accompagné d’une stabilisation optique ainsi que d’un autofocus dual pixel. Les autres optiques conservent leurs caractéristiques : 12 mégapixels sur l’ultra grand-angle et 10 mégapixels sur le téléobjectif X3. Vous l’aurez compris, avec une telle composition, le résultat est largement à la hauteur d’un S22.

Pas d’Exynos ici, et c’est tant mieux !

Le nouveau Fold de Samsung est également plus puissant, merci le Snapdragon 8 Gen 1+ qui fait des merveilles en termes de performances. Si c’est très utile pour les jeux et poussés les graphismes au maximum, ça l’est aussi pour le nouvel ajout du smartphone pliant, à savoir une barre de tâches servant à surtout se rapprocher d’une expérience comme sur un mini PC. Le tout tourne sous la dernière version de One UI, bien entendu le tout adapté pour ce format tablette, d’ailleurs plaisant à utiliser avec le stylet S Pen intégré.

En ce qui concerne l’autonomie de la bête, on retrouve une batterie de 4 400 mAh qui affiche un score de 13 heures et 6 minutes via notre test personnalisé ViSer. Comprenez par là qu’il encaisse facilement une journée d’utilisation, mais en alternant avec l’écran interne et externe. La charge rapide n’est malheureusement que de 25 W, ce qui est un peu léger pour un smartphone à ce prix, mais la charge sans fil est tout de même de la partie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Samsung Galaxy Z Fold 4.

Des smartphones Samsung plus classiques

Si vous n’êtes pas attiré par des appareils pouvant se plier, mais que vous voulez tout de même une référence de la marque sud-coréenne dans votre poche de pantalon ou sac à main, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Samsung en 2022.

