Cet écran PC de 27 pouces (WQHD, 144 Hz, 1 ms) à -30 % est idéal pour les gamers

Si vous cherchez un écran gaming performant, réactif pour des jeux vidéo exigeants, cet écran ViewSonic dispose d'une fiche technique idéale pour satisfaire les joueurs. Il a l'avantage d'être en promotion à 229 euros au lieu des 329 euros demandés.

Les joueurs occasionnels ou professionnels le savent, l’écran occupe une place centrale et déterminante dans une configuration PC pensée pour le jeu vidéo. Le fait d’avoir un bon moniteur d’une taille correcte avec de bonnes performances peut faire la différence dans vos parties. C’est pourquoi le ViewSonic VX2758 (2KP-MHD) est un bon investissement, car il propose les caractéristiques que l’on attend d’un bon écran gaming, mais pour un prix plus abordable grâce à cette remise de 100 euros.

Pourquoi est-ce un bon écran gaming ?

Une dalle IPS de 27″ en définition WQHD à 144 Hz

Un temps de réponse rapide : 1 ms

Compatible FreeSync et G-Sync

Au lieu d’un prix barré à 329 euros, l’écran ViewSonic VX2758 (2KP-MHD) est actuellement remisé à 229 euros sur le site Rakuten via le vendeur Boulanger. Il est d’ailleurs au même prix chez Boulanger.

Une belle définition

Assez similaire à la plupart des moniteurs, le ViewSonic VX2758 est plutôt réussi avec de fines bordures élégantes sur trois côtés. Il offre un design ergonomique, dont la base peut être ajustée pour modifier l’inclinaison, la hauteur et le pivot du moniteur afin de vous permettre de jouer plus confortablement.

Au niveau de l’affichage, cet écran dispose d’une diagonale de 27 pouces et une dalle IPS de bonne facture, qui met l’accent sur les contrastes et surtout les noirs profonds. Quant à la résolution, le VX2758 de ViewSonic offre une définition WQHD 2560 × 1440 pixels. C’est une résolution très appréciée des joueurs et joueuses PC, car elle permet de bénéficier d’une qualité d’image excellente avec des couleurs vives et bien détaillées.

Des caractéristiques solides pour le jeu

En plus d’offrir une belle définition, la dalle propose un taux de rafraîchissement élevé de 144 Hz, pour un gain de fluidité et de précision non négligeable. Cela s’avère être très utile dans les jeux qui nécessitent d’une bonne réactivité — type FPS. De plus, ViewSonic assure un écran réactif grâce à un temps de réponse de seulement 1 milliseconde. Cela vous garantit d’être toujours au bon timing dans les jeux qui requièrent d’excellents réflexes.

Des caractéristiques techniques complétées par les technologies AMD FreeSync Premium et NVIDIA G-Sync qui améliorent grandement la qualité de l’image et limite les déchirures et saccades lors d’une partie. Quant à la connectique, on retrouve deux ports HDMI, un DisplayPort et une prise casque audio.

Quel écran PC gamer choisir ?

