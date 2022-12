iMac M1 : la puissante version de l’ordinateur de bureau d’Apple est à -15 %

La puce M1 d'Apple a fait beaucoup de fruit à sa sortie en 2020. Ce sont les MacBook qui en ont profité en premier. Le succès étant immédiat, la marque à la Pomme l'a intégré dans ses iMac un an après. L'Apple iMac 24 de 2021 est le plus stylé ordinateur fixe de la firme de Cupertino et il est actuellement en promotion à la Fnac.

Si les critiques sont si dithyrambiques à propos de l’iMac M1, c’est surtout pour deux raisons. La première est le design qui est plus que jamais compact et fin. La seconde est la puissance de la puce Apple M1, largement suffisante pour répondre à tous les besoins malgré l’arrivée de la nouvelle puce M2. Et si vous le vouliez pour Noël, en ce moment l’iMac de 2021 est 250 euros moins cher.

L’Apple iMac 24 en quelques mots

La puissance de la puce Apple M1

Design élégant, fin et compact

Une excellente dalle LCD IPS

Au lieu de 1 699 euros habituellement, l’Apple iMac 24 (SSD 256 Go, 8 Go de RAM et GPU 8 cœurs) est maintenant disponible en promotion à 1 419 euros chez Fnac.

Des caractéristiques de luxe

Vous avez le choix entre le coloris en jaune ou orange avec l’Apple iMac de 2021 actuellement en promotion. L’écran 4,5K de 23,5 pouces affiche une définition de 4 480 x 2 520 pixels. Une telle caractéristique fournit une luminosité et un contraste de très bonne qualité. Ce modèle embarque la fameuse Caméra FaceTime HD de 1080p, ce qui est excellent pour de la visioconférence. Les six haut-parleurs Dolby Atmos et compatibles avec l’audio spatial de ce PC sont disposés de manière à favoriser l’immersion lors d’un appel vidéo.

La configuration 8 Go de RAM et 256 Go en SSD suffit amplement pour effectuer avec fluidité toute tâche bureautique et la navigation. Les sessions de streaming se feront sans aucun ralentissement. L’écran est assez large pour afficher quatre onglets simultanément sans baisse de performance. Cela peut être utile en télétravail, par exemple.

Une connectique bien garnie

L’Apple iMac M1 prend en charge plusieurs ports. On compte trois ports USB 4.0 compatibles DisplayPort et Thunderbolt 3, un port USB 3.1 gen 2, HDMI, DVI et même VGA ainsi que deux ports USB 3.0. Il faut par contre un hub pour le port HDMI et VGA. Divers accessoires sont fournis avec ce PC, en l’occurrence le Magic Trackpad, le Magic Keyboard et la souris Magic Mouse. Ils sont assortis à la couleur de l’ordinateur.

Enfin, si la polyvalence de l’Apple M1 est éprouvée, cette puce se distingue surtout par sa faible consommation énergétique par rapport à la concurrence. Notez d’ailleurs que c’est le modèle CPU 8 cœurs et GPU 8 cœurs, soit un cœur de plus que l’autre configuration moins chère, donc avec plus de puissance brute. La machine est silencieuse avec un usage classique. Sa ventilation active ne dérange pas et remplit bien son rôle : refroidir la puce en toute circonstance pour préserver sa performance.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur l’Apple iMac M1 (2021).

Les alternatives à l’iMac

