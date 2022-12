Le prix du drone immersif DJI FPV (livré avec son casque) baisse de 450 €

Le drone DJI FPV ("first person view") propose une expérience de vidéo aérienne très originale puisque la marque a ici misé sur l'immersion. Si le prix de lancement de ce modèle est très élevé, une promotion permet de le rendre nettement moins cher : Amazon, Boulanger et la Fnac le proposent ainsi à 899 euros au lieu de 1 349 euros.

DJI se situe parmi les marques les plus recommandées en matière de drones destinés au grand public. Si le constructeur propose un grand nombre de références plutôt classiques, mais performantes, il a également décidé de s’attaquer à un nouveau marché en lançant son drone FPV, soit first person view. Comme son nom le laisse entendre, cet appareil a la particularité de se piloter en portant un casque devant les yeux, afin de profiter d’une expérience de vol vraiment immersive. Une originalité qui a forcément un coût, mais heureusement, le DJI FPV bénéficie en ce moment d’une réduction de 450 euros.

Les points forts du DJI FPV

Une vitesse de vol maximale de 140 km/h jusqu’à une portée de 10 km

Une expérience de vol immersive

Des vidéos captées en 4K à 60 IPS

Lancé à 1 349 euros, le drone DJI FPV est désormais proposé à 899 euros chez Amazon, Boulanger et à la Fnac.

Un aspect futuriste original

Si vous recherchez un drone discret et silencieux, le drone DJI FPV pourrait ne pas vous convenir. En revanche, si vous souhaitez miser sur un design original et futuriste, alors ce modèle sera idéal. Il se démarque tout d’abord par son capot légèrement transparent qui permet d’apercevoir les composants électroniques du drone, mais aussi par le son qu’il émet à l’allumage, complété par des LED rouges clignotantes. Par ailleurs, si ce DJI FPV est plutôt massif (17,8 x 23,2 x 12,7 cm — 25,5 x 31,2 x 12,7 cm hélices comprises), il pourra rester assez compact, ce qui facilitera son transport. Il a aussi l’avantage d’être prêt à l’emploi : aucun assemblage complexe n’est nécessaire. Il suffit d’allumer le casque fourni avec le drone et démarrer la radiocommande.

Une expérience immersive qui change

C’est là son principal atout : le drone FPV (First Person View, ou vue à la première personne) se pilote en portant un casque de réalité virtuelle devant les yeux. Ici, on ne regarde pas l’écran d’un smartphone pour suivre le vol de son drone. Ce fonctionnement permet avant tout de profiter d’une expérience de vol très immersive et précise. Avec le FPV, vous allez en effet pouvoir évaluer la distance entre le drone et un obstacle plus facilement. Le casque est muni de deux écrans de 2 pouces, qui offrent une définition de 1440 x 810 pixels en 60 fps avec un champ de vision de 142 degrés. Celui-ci passe à 150 degrés en 50 fps. Concernant le retour vidéo, il sera très convaincant, tant au niveau de la qualité d’image que de la latence qui s’établit à 28 millisecondes. En revanche, à moins de ne pas utiliser le casque, il est interdit de piloter le DJI FPV en étant seul, car la réglementation impose de garder son drone à vue d’œil en permanence ; avec le drone FPV, on regarde le retour vidéo, et non le drone lui-même. Il faudra donc veiller à être accompagné lors de l’utilisation de l’appareil.

Des performances assurées en vol

Autre bon point : le drone DJI FPV est capable de filmer des vidéos en 4K à 60 fps avec une vitesse d’écriture de 120 Mb/s. Si leur qualité est tout à fait satisfaisante, les images captées en 4K ne seront pas aussi riches que celles filmées par les autres drones premiums de la marque, comme le DJI Mavic 2 Pro. On pourra tout de même profiter d’une bonne stabilité des images grâce au mode RockSteady. Autrement, le drone peut atteindre une vitesse maximale de 140 km/h et une accélération de 0 à 100 km/h en seulement deux secondes. Les fonctions d’assistance que l’on retrouve sur les drones classiques sont aussi de la partie, comme le positionnement GPS ou encore la détection d’obstacles.

Enfin, le drone s’accompagne aussi d’un bouton de freinage d’urgence et de vol stationnaire pour renforcer la sécurité. Concernant son autonomie, le FPV a été capable, selon notre test, de voler durant 17 minutes en mode normal, 13 minutes en mode sport, et entre 14 et 16 minutes en alternant entre mode normal et mode sport. Des durées qui paraissent plutôt courtes, mais qui sont similaires à celles proposées par d’autres drones FPV. Mais notez que l’autonomie en mode « manuel » dépendra de votre style de pilotage et de la vitesse à laquelle vous faites voler le drone.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du DJI FPV.

