JBL Go 3 : une enceinte Bluetooth pas chère comme cadeau de Noël ?

L'expertise de JBL dans le domaine des enceintes Bluetooth n'est plus à prouver. La firme américaine compte d'innombrables gammes. Parmi les plus accessibles, on a la JBL Go 3. Ce modèle est actuellement en promotion. Son prix passe ainsi de 39,99 euros à 29,99 euros.

Si JBL compte différentes gammes d’enceintes Bluetooth, de l’ultra premium à l’entrée de gamme, le point commun reste un produit solide et cohérent. La JBL Go 3 est l’enceinte Bluetooth d’entrée de gamme de la marque, mais elle a des arguments convaincants. Déjà accessible, elle profite actuellement d’une réduction de 25%.

La JBL Go 3 en bref

Excellent rapport qualité/prix

Design compact et boitier solide

Indice d’étanchéité IP67

Au lieu de 39,99 euros habituellement, la JBL Go 3 est maintenant disponible en promotion à 29,99 euros chez Amazon.

Une enceinte Bluetooth surprenante

La JBL Go 3 n’est pas plus grosse qu’un cube de 10 cm de côté. Elle n’est pas non plus plus lourde qu’un smartphone. Ses dimensions de 87,5 x 75 x 41,3 mm pour un poids de 209 grammes font de ce modèle une enceinte Bluetooth de poche. Résistant au jet d’eau et à la poussière, la Go 3 trouvera aisément sa place au bord de la piscine, à la plage ou dans votre salle d’eau. Vous pouvez l’emmener partout où vous voulez, elle animera vos soirées.

Il ne faut pas cependant vous fier à sa taille mini. Elle affiche une puissance de 42 W pour une autonomie de cinq heures. Le boitier dispose de boutons physiques pour exécuter des fonctions basiques : lancer ou mettre en pause de la musique, régler le volume, marche/arrêt, etc. Bien entendu, la Go 3 fonctionne avec tout terminal disposant de Bluetooth.

Si la JBL Go 3 a un petit gabarit, les basses qu’elle délivre ne le sont pas du tout. Elles sont plus profondes que les itérations précédentes avec une plage de fréquence de 110 Hz à 20 000 Hz. JBL a eu la brillante idée de revêtir ce modèle de tissu maillé. Ce matériau améliore la diffusion sonore. Ce n’est pas tout, il limite également les résonances. De ce fait, en intérieur comme à l’extérieur, le son est correct.

C’est grâce à la JBL PartyBoost que vous allez tirer le meilleur de l’enceinte connectée. En plus de donner le contrôle total sur l’appareil, cette application permet surtout de jumeler d’autres appareils compatibles. Il faudra 150 minutes pour la recharger entièrement. La JBL Go 3 est livrée avec un câble USB-C.

