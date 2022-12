Garmin Venu 2 à -38 % : cette montre est le bon deal pour les adeptes du sport

Avis aux sportifs et sportives ! Si vous êtes à la recherche d'une bonne montre connectée, Garmin est la marque toute choisie. Le modèle Venu 2 est d’ailleurs en promotion à 247,49 euros contre 399,99 euros de base.

Garmin, marque incontournable des montres connectées, a déjà fait ses preuves avec ses toquantes tournées vers le sport. On retrouve dans son catalogue la Garmin Venu 2, un modèle qui mise sur un suivi d’activité poussé particulièrement efficace et précis. Pour les intéressés, c’est d’ailleurs l’occasion idéale de craquer puisqu’elle bénéficie d’une réduction de plus de 150 euros par rapport à son prix initial.

L’essentiel à retenir de la Garmin Venu 2

Un design assez discret

Complète sur le plan de la santé et du suivi sportif

Une autonomie costaud (plus d’une semaine)

Au lieu d’un prix barré à 399 euros, la montre connectée Garmin Venu 2 bénéficie de plus de 150 euros de remise et s’affiche maintenant à 247,49 euros sur Amazon.

En alternative moins chère, la Garmin Venu est proposée à 199 euros contre 379,99 euros sur Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Garmin Venu 2. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Garmin Venu 2 au meilleur prix ?

Une montre orientée vers le sport plutôt discrète

Pour une montre sportive, la Garmin Venu 2 adopte un design plutôt classique avec un écran de 1,3 pouce de diamètre avec des bordures en métal cranté tout autour. Une fois au poignet, elle est assez imposante avec ses 45 mm de diamètre, mais est tout de même agréable à porter, grâce à son poids de 49 grammes.

Pour en revenir à l’écran, il profite d’une définition de 416 x 416 pixels, soit une densité de 320 pixels par pouce. L’écran utilise par ailleurs une dalle AMOLED, ce qui garantit une belle qualité d’affichage. Et pour vous donner à fond pendant vos activités sans craindre de l’abimer, l’écran est protégé par du Gorilla Glass 3 et la montre est certifiée 5 ATM et pourra être utilisée sous la pluie, lors de vos treks ou même en pleine séance de natation.

Adaptée à un usage sportif, avec un suivi complet

Qui dit montre connectée Garmin, dit avant tout montre taillée pour le sport, le suivi de santé et l’activité physique. Elle est capable de comptabiliser vos nombre de pa, mais également mesurer en continu votre fréquence cardiaque grâce à un cardiofréquencemètre. Le suivi GPS de la montre est par ailleurs très efficace. Et vous pouvez même retrouver des conseils d’un coach personnel depuis votre poignet pour vous aider à vous entraîner pour votre prochain 5 km, 10 km ou semi-marathon par exemple.

On apprécie surtout ses capacités d’analyses particulièrement poussées. Vous pouvez ainsi prendre connaissance de votre rythme cardiaque, de votre niveau de stress, tout en surveillant votre sommeil, votre taux d’oxygénation du sang, votre niveau d’hydratation ou encore votre respiration. Quant à l’autonomie, les prédictions de la marque sont avérées proches de nos résultats lors de notre test. Avec l’écran always-on désactivé et le mode ne pas déranger la nuit, la Garmin Venu 2 tient 9 jours avant qu’elle ne tombe à court de batteries. On a donc bien affaire à une montre à l’autonomie généreuse.

N’hésitez pas à lire notre test sur la Garmin Venu 2 pour en apprendre davantage.

Garmin face à la concurrence

Afin de découvrir ce que propose la concurrence et choisir le modèle qui convient à vos besoins et à votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.