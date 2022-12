À moins de 500 €, ce laptop avec un Ryzen 7 est une affaire en or pour les fêtes

Pour vous faire économiser des sous à quelques semaines Noël, Cdiscount propose un laptop HP doté d'un Ryzen 7 à 499,99 euros seulement, au lieu de 639,45 euros. Un PC portable bien équipé sans devoir casser sa tirelire.

Il n’est pas nécessaire de débourser des sommes démesurées pour faire l’acquisition d’un PC portable performant avec une fiche technique intéressante. Si vous souhaitez offrir un laptop pour Noël, le HP 15s (eq2093nf ) assure de bonnes performances grâce à son processeur AMD Ryzen 7 et profite d’un format compact pour le transporter facilement. Et grâce à une remise de 140 euros, le rapport performances-prix devient plus attractif que d’habitude.

Les atouts du HP 15s-eq2093nf

Une conception soignée et légère

Un Ryzen 7-5700U + 8 Go de RAM + 512 Go SSD

Capable de tenir une journée

Avec un prix barré à 639,45 euros, l’ordinateur portable HP 15s-eq2093nf est en ce moment en promotion à 499,99 euros seulement sur Cdiscount.

Une bonne qualité de fabrication

Le HP 15s-eq2093nf est un ordinateur portable avec un châssis en aluminium léger de 1,7 kg et d’une épaisseur d’à peine 17 mm. Cet ordinateur portable est donc totalement pensé pour vous accompagner où que vous alliez, et ce sans vous encombrer — vous pourrez vous déplacer et travailler partout dans de bonnes conditions.

Ce PC portable est idéal pour consulter différents contenus multimédias. Il dispose d’une dalle IPS de 15,6 pouces en définition Full HD (1 920 x 1 080p) de bonne facture, qui sera agréable à utiliser au quotidien, que cela soit pour de la bureautique ou pour regarder des films et des séries. Quant à son design, on ressent le savoir-faire du constructeur. On fait face à une conception sobre et élégante très réussie, avec son coloris noir mat.

Une configuration sous AMD généreuse

C’est pour sa fiche technique que ce PC portable est très recommandable aujourd’hui. Pour moins de 500 euros, le HP 15s embarque une puce AMD Ryzen 7-5700U (jusqu’à 4,3 GHz). Le tout est épaulé par 8 Go de mémoire vive. L’ensemble est particulièrement équilibré et efficace pour supporter les tâches du quotidien, même les plus poussées, ou bien faire tourner avec fluidité toutes vos applications sans ralentissement. De plus, avec son SSD de 512 Go, il propose une expérience utilisateur totalement fluide sous Windows 11, mais apporter plus de rapidité au lancement de vos logiciels, en plus de réduire les temps de chargement.

Concernant l’autonomie, elle est assurée par une batterie de 41 Wh. D’après la marque, l’ultrabook est capable de tenir jusqu’à 9 heures 30 minutes en usage mixte. Cette durée peut varier en fonction de votre utilisation. En revanche, ce modèle n’est pas compatible avec la charge rapide. Pour finir côté connectique, le HP 15s s’équipe d’un port USB Type-C, deux ports USB Type-A, un port HDMI 2.1, un slot de carte SD, ainsi qu’une prise casque/microphone.

Pour un budget inférieur à 500 euros, il existe d’autres bonnes références sur le marché

Si vous souhaitez comparer le PC portable 15s-eq2093nf avec d’autres références que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs ordinateurs portables à moins de 500 euros.

