Le Huawei MateBook 16 doté d’un Ryzen 7 est à son prix le plus bas pour Noël

Sur le marché du PC, Huawei se positionne sur plusieurs segments. Sur celui des XXL, le géant chinois dispose de la gamme MateBook. Pour cette année, le modèle est baptisé Huawei MateBook 16. En ce moment, le constructeur réduit fortement son prix. Amazon affiche aussi le même prix qui va de 1 349 euros à 899 euros.

De par ses caractéristiques, le Huawei MateBook 16 a été pensé pour la productivité. Bien entendu, la firme chinoise n’a pas lésiné sur l’esthétique pour rendre le plus compact possible ce modèle. À quelques jours de Noël, Huawei accorde 450 euros de réduction sur ce PC portable. Amazon aussi propose 33 % de réduction pour ce récent PC portable de 2022.

Les points forts du Huawei MateBook 16 (2022)

Écran 16 pouces FullView 2,5K

Processeur AMD Ryze 7 5800H

Charge rapide de 135 W très efficace

Au lieu de 1 349 euros habituellement, le Huawei MateBook 16 est maintenant disponible en promotion à 899 euros chez Huawei et Amazon.

Quand l’élégance s’allie avec la robustesse

Parce que conçu pour la productivité, donc aux travailleurs nomades, le Huawei MateBook 16 dispose d’un châssis en métal. Son utilisateur n’aura pas de problèmes à l’emmener partout où il va dans la mesure où le PC portable ne pèse que 2 kg. Son épaisseur de 1,7 cm renforce le côté compact et premium de cet ordinateur.

D’année en année, les bordures de la gamme MateBook 16 s’affinent. Avec celle de cette année, quelques millimètres supplémentaires ont été gagnés, ce qui est toujours appréciable pour le confort au travail. Comme à son habitude, Huawei a soigné la finition sur ce modèle et le résultat donne un PC élégant, compact et solide.

De la performance à tous les étages

Huawei a trouvé le parfait équilibre entre confort et performance avec le MateBook 16. Le PC portable jouit d’une sublime dalle IPS LCD de 16 pouces avec une définition 2,5K (2 520 x 1 680 pixels). L’écran est au format 3:2 affiche un ratio châssis/écran de 90 %, un pur plaisir pour les yeux. La luminosité, les couleurs et le contraste sont d’une grande précision. Bien entendu, un filtre anti-lumière bleue et scintillement sont de la partie pour mieux protéger les yeux.

Le Huawei MateBook 16 dispose d’une batterie de 84 Wh qui assure facilement une journée de travail selon le constructeur. Le chargeur de 135 W, fourni avec le PC, vous permet de récupérer une demi-journée de travail en moins de 20 minutes. Le modèle en promotion est de couleur grise. Avec 16 Go de RAM et une mémoire SSD de 512 Go, vous pouvez sereinement vous adonner à des retouches photo ou vidéo. Niveau connectique, on a droit à un port HDMI 2.0, une prise Jack 3.5, deux ports USB-C et deux ports USB 3.2.

