L’iPad Air M1 (2022) d’Apple est en promotion, avec une livraison garantie avant Noël

L'iPad Air qui embarque la fameuse puce M1 est l'une des meilleures tablettes qui existent à l'heure où nous écrivons ces lignes. Amazon met en ce moment en promotion l'ardoise de la Pomme, qui voit son prix passer de 789 euros à 689 euros. C'est le moment de craquer si vous la voulez sous le sapin.

Si l’Apple iPad Air M1 (2022) se positionne sur le segment du milieu de gamme, la marque à la Pomme en a fait une tablette qui truste avec les premium de la concurrence. À l’approche de Noël, il est possible de bénéficier de 100 euros de remise sur l’achat de la tablette, dans sa version avec 64 Go de stockage.

Ce que propose une Apple iPad Air M1 (2022)

La puissance de la puce Apple M1

Une finition de toute beauté

L’écran d’excellente qualité

Au lieu de 789 euros habituellement, l’Apple iPad Air M1 (2022) est maintenant disponible en promotion à 689 euros sur Amazon.

Une tablette qui respire le premium

Du design aux caractéristiques, l’Apple iPad Air M1 (2022) a tout d’une tablette haut de gamme. En tout cas, on y voit plusieurs points communs dont les bords droits, les angles arrondis, une finition irréprochable, FaceTime avec cadre centré ou encore Touch ID sur le bouton d’allumage. Ce sont là des traits propres à la gamme iPad Pro de la firme de Cupertino.

On peut dire qu’un gap technologique a été franchi entre l’ancienne puce Apple Bionic et l’actuelle puce Apple M1. Dans les chiffres, c’est 60 % de gain de performance sur le CPU et 100 % sur le GPU. Dans la pratique, cela donne un usage particulièrement fluide, réactif et confortable : un pur bonheur au quotidien.

Des caractéristiques toujours aussi solides

L’Apple iPad Air M1 (2022) actuellement en promotion est en gris sidéral. Elle est équipée de 6 Go de RAM pour 64 Go de stockage. La dalle de 10,9 pouces reste sur du Liquid Retina avec 60 Hz de taux de rafraichissement ainsi que la fonction True Tone qui calibre automatiquement l’écran. De plus, on a droit à des haut-parleurs stéréo immersifs de bonne facture.

Ce modèle prend en charge l’Apple Pencil (deuxième génération) qui vous sera utile pour signer des documents, dessiner ou prendre des notes. De même, la tablette fonctionne avec Magic Keyboard avec fixation dorsale magnétique, un clavier utile pour aider à la productivité. La Touch ID a été placée pour améliorer l’ergonomie à l’usage.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Apple iPad Air M1 (2022).

