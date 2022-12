AMD Radeon RX 7900 XT et XTX : les cartes graphiques sont bien moins chères que chez Nvidia

AMD a récemment annoncé ses nouvelles cartes graphiques avec l'architecture RDNA 3, les Radeon RX 7900 XT et Radeon RX 7900 XTX. Les deux sont désormais disponibles chez certains e-commerçants, d'ailleurs à un prix bien plus intéressant que ce que propose Nvidia.

Au début du mois de novembre dernier, le constructeur AMD a annoncé sa réponse à Nvidia et ses GeForce RTX 4000. En effet, le célèbre fabricant de cartes graphiques a levé le voile sur ses Radeon RX 7900 XT et 7900 XTX, ainsi que la technologie FSR 3.0, censée concurrencer le DLSS 3. On voit bien que les deux principaux acteurs de ce marché ont une vision bien différente, puisque AMD apporte ici une solution, certes moins puissante, mais bien plus abordable.

Où acheter les AMD Radeon RX 7900 XT et XTX ?

L’AMD Radeon RX 7900 XTX est la concurrente directe de la Nvidia GeForce RTX 4090. Elle est actuellement affichée à 1 349 euros chez Rue du Commerce.



L’AMD Radeon RX 7900 XT est une version un peu moins puissante que la précédente. On la trouve à 1 059 euros sur Amazon (via un vendeur tiers), ou encore à 1 149 euros sur Cdiscount. Elle est aussi à 1 159 euros chez Rue du Commerce.



Radeon RX 7900 XT et XTX : les nouvelles cartes graphiques d’AMD

On entend souvent parler de Nvidia dans le domaine des cartes graphiques, mais AMD est un sérieux concurrent. Avec sa RX 7900 XTX, le constructeur compte bien faire de l’ombre à la GeForce RTX 4090. L’un des avantages, c’est la consommation énergétique, qui est ici de 355 W alors que le concurrent affiche 370 à 380 W avec son dernier GPU. On note également une hausse des performances en 4K, allant jusqu’à x1,7 par rapport à l’ancienne génération, à savoir la RX 6950 XT.

Pour rentrer dans le détail, la nouvelle plus puissante carte graphique d’AMD intègre la puce Navi 31 et ses 58 milliards de transistors, pour une puissance brute de 61 TFLOPs, selon la marque. Concernant la RX 7900 XT, elle est un peu moins puissante, puisqu’elle intègre 20 Go de RAM dédiés, contre 24 pour le modèle le plus performant. Il y a aussi une différence au niveau des CUs (Computer Unite, ce qui équivaut au CUDA Core chez Nvidia), avec 84 chez l’un et 96 chez l’autre.

Les deux GPU d’AMD ont aussi beaucoup de points communs, avec tout d’abord l’arrivée de l’AV1 en décodage et encodage, un format vidéo à part, qui sera sûrement utile pour les créateurs. Les deux cartes graphiques proposent également chacune un port PCIe 4.0, alors que Nvidia a voulu passer au 5.0, ainsi que du DisPlayPort 2.1 afin de supporter des écrans 8K à 165 Hz ou 4K à 480 Hz. Mais, la grosse nouveauté, c’est surtout qu’elles seront compatibles avec le FSR 3.0, ou FidelityFX Super Resolution 3, qui, comme le DLSS 3 de Nvidia, promet de doubler le nombre d’images par seconde. Cependant, le déploiement n’arrivera pas avant l’année prochaine.

