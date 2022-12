À ce prix, les petits budgets seront ravis d’offrir cette tablette Lenovo pour Noël

Pour Noël, la Lenovo M10 FHD Plus est la tablette idéale à mettre sous le sapin. Pour son petit prix, elle propose des performances correctes et peut plaire à toute la famille surtout maintenant qu’elle se trouve à 149 euros contre 199 euros.

Si vous recherchez une tablette tactile efficace et bien équilibrée, mais en évitant les appareils “premiers prix” souvent décevants, la tablette Lenovo Tab M10 FHD Plus est un choix intéressant. Celle-ci parvient à proposer de bonnes performances et une expérience fluide, tout en conservant un prix contenu. D’ailleurs cette dernière bénéficie d’une baisse de prix de 50 euros et devient encore plus abordable.

Quels sont les points forts de la tablette Lenovo ?

Un écran Full HD de 10,3 pouces avec de fines bordures

Efficace et pratique pour visionner du contenu

Une autonomie confortable et deux haut-parleurs Dolby Atmos

Avec un prix barré à 199 euros, la tablette Lenovo Tab M10 FHD Plus (2e gén) est en ce moment en promotion à 149 euros sur le site E.Leclerc.

Une tablette entrée de gamme bien exécutée

Même avec son prix et son positionnement « entrée de gamme », la Lenovo Tab M10 FHD Plus n’a pas à rougir face aux tablettes plus premium de la firme. Ses finitions sont appréciables, d’autant plus qu’elle est dotée d’un châssis métallique élégant. Avec ces petites dimensions 0,8 cm x 14,9 cm x 24,15 cm et son poids plume de 420 grammes, elle propose une excellente prise en main, pour vous accompagner partout en déplacement.

Son écran tactile de 10,3 pouces est de bonne facture avec une définition Full HD+ (1 920 × 1 200 pixels). Elle offre un confort de visionnage, notamment avec les films et séries en streaming. Quant au son, il est bien retranscrit par les deux haut-parleurs Dolby Atmos capable de reproduire un son surround pour améliorer la qualité sonore.

Efficace pour les usages classiques

Cette ardoise tactile est propulsée par le processeur Mediatek Helio P22T, une puce à huit cœurs épaulée par 4 Go de mémoire vive. La Tab M10 FHD Plus vous permettra tous les usages classiques d’une tablette : jouer à des jeux 2D disponibles sur le Play Store, regarder des vidéos, surfer sur le web ou les réseaux sociaux et tout ça sans difficulté. Un lecteur de carte microSD est aussi de la partie, afin d’agrandir la capacité de stockage selon vos besoins jusqu’à 1 To pour installer vos applications. De plus, l’expérience utilisateur permise par Android sera bien fluide et agréable.

Du côté de l’autonomie, cette tablette s’équipe d’une batterie de 5 000 mAh, pour tenir 2 jours avant de tomber à 0 %. Dans l’idée d’un usage familial, vous retrouverez un mode enfant Kids Spaces from Google. Lorsque cette option est activée, la tablette passe en mode « enfant ». Elle affiche une interface simplifiée et des contenus éducatifs (livres, vidéos) ou ludiques adaptés aux enfants. Les parents pourront contrôler l’usage de la tablette directement depuis leurs smartphones. Il est possible de limiter le temps d’écran, de savoir ce que vos enfants regardent, etc.

