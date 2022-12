L’excellent iRobot Roomba i7+ noté 9/10 est presque à moitié prix grâce à ce code promo

Le iRobot Roomba i7+ est l’une des meilleures références de la marque leader du marché, avec sa station d’autovidage. Si, au départ, il fallait débourser 929 euros pour ce dernier, aujourd’hui, il tombe à 494,10 euros grâce à un code promo.

Miser sur un robot aspirateur est toujours la meilleure solution pour en finir rapidement avec les saletés au sol, et ce, sans effort. Si vous cherchez un aspirateur autonome, connecté et performant, alors le iRobot Roomba i7+ avec sa station de vidage automatique, saura se montrer à la hauteur de vos attentes. Il profite aujourd’hui d’une réduction de 435 euros sur son prix d’origine grâce à un code promo.

Les atouts de l’iRobot Roomba i7+

Efficace et très précis

Une application bien pensée et complète

Une station d’autovidage

Initialement à 929 euros, le robot aspirateur iRobot Roomba i7+ avec station d’autovidage est proposé à 549 euros sur le site Boulanger, mais en appliquant le code IROBOT12, il tombe à 494,10 euros.

Un nettoyage performant

Le Roomba i7 rassemble toute l’expérience et le savoir-faire de iRobot. Avec son design circulaire et une hauteur ne dépassant pas les 10 cm, cet aspirateur robot est capable de faufiler sous de nombreux meubles. Bourrés de capteurs, il se repère facilement dans votre domicile, et évite les obstacles afin de poursuivre sa routine de ménage.

Il est doté d’une puissante aspiration pour ainsi éliminer la majorité des débris et poussières présents sur le sol grâce à la brosse rotative. Selon le mode d’aspiration choisi, le robot aspirateur se montre très efficace et vient à bout de toutes les saletés sur du carrelage aux tapis en passant par le parquet, pour ramasser poils d’animaux, poussières et autres saletés qui s’accumulent sur vos sols. Le tout est couplé à des brosses latérales, qui se chargeront de leur côté d’aspirer les poussières près des murs ou dans les coins.

Pour ne plus à vous soucier du ménage

Il va pouvoir cartographier votre domicile grâce à sa petite caméra et son capteur de proximité, qui servira notamment à gérer les obstacles. Les plans ainsi enregistrés seront tous accessibles sur l’application dédiée. Sur cette dernière, vous pourrez par exemple planifier des heures de passage lorsque vous êtes chez vous ou dehors, choisir une pièce particulière à nettoyer, contrôler le robot à distance ou même lui ordonner d’éviter certaines zones.

Son véritable atout réside au niveau de son système d’autovidage. Cela permet au robot aspirateur de vider les saletés collectées de façon autonome pendant une période pouvant aller jusqu’à 60 jours. Elles seront toutes versées dans un sac anti-allergène pour capturer le pollen ou les moisissures. L’hygiène sera donc assurée à tout moment, d’autant plus que ce sac se ferme très facilement pour ne pas avoir à toucher les poussières aspirées par le robot.

Quant à l’autonomie, il dispose d’une petite autonomie de 60 minutes environ. Heureusement, lorsque le robot tombe en rade, il se rechargera et pourra reprendre son travail là où il s’était arrêté. Enfin, le Roomba i7+ est compatible avec les assistants vocaux Google Assistant et Alexa pour pouvoir lui ordonner, à la voix, de commencer sa tâche.

Pour en apprendre davantage, voici notre test sur l’iRobot Roomba i7+.

Quel aspirateur robot choisir ?

Si vous voulez comparer l’iRobot Roomba i7+ avec d’autres références sur le marché, nous vous présentons ici les meilleurs aspirateurs robots pour vous aider à choisir celui qui conviendra parfaitement à votre maison.

