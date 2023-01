Elite Series 2 Core : la manette Pro, mais abordable, de Xbox est soldé à -20 %

La firme de Redmond conçoit une nouvelle manette haut de gamme : la Xbox Elite Series 2 Core. Elle copie les grandes lignes du modèle précédent, avec des fonctions revues à la baisse pour un prix plus doux. Elle passe d’ailleurs de 129,99 euros à 99 euros.

Les manettes de jeu signé Microsoft sont réputées pour leur ergonomie excellente et leur compatibilité avec de nombreux supports. Le modèle Elite Series 2 est ce qui se fait de mieux chez Xbox, et si l’on s’attendait plutôt à une troisième version, la firme Redmond a sorti récemment une variante de sa manette : la Elite Series 2 Core. Un contrôleur qui offre une expérience proche de l’ancien modèle, avec quelques concessions, et qui a le mérite d’être moins cher aujourd’hui grâce à cette remise de 30 euros sur son prix d’origine.

La Xbox Elite Series 2 Core en quelques mots

Une conception plus solide

Personnalisable pour s’adapter à votre style de jeu

Compatible sur diverses plateformes

Sortie au prix de 129,99 euros, la manette Microsoft Xbox Elite Series 2 Core est disponible en promotion à 99 euros sur Cdiscount.

Une apparence similaire, avec quelques nouveautés

À la rentrée 2022, Microsoft a lancé une nouvelle manette : la Elite Series 2 Core. Hormis le coloris blanc, elle conserve le design de l’ancien modèle et apporte une attention particulière à l’ergonomie. Ici, le constructeur propose des poignées de caoutchouc grippant pour une meilleure prise en main.

Pour facilement détecter les gâchettes LT/RT, elles ont été texturées et ont aussi une détente plus courte pour faciliter l’expérience en jeu. À présent il est possible de régler la tension sur les joysticks. Cela se fait simplement avec une clé livrée avec le contrôleur.

Et les accessoires en moins

La différence entre les deux modèle se fait au niveau des accessoires fournis. Pour réduire la facture, la manette Elite Series 2 Core dispose uniquement d’un câble de recharge et l’outil permettant de régler la sensibilité des sticks. Fini les palettes à l’arrière, l’étui de rangement, la station de recharge ou encore les sticks interchangeables.

L’expérience reste personnalisable, puisqu’avec Xbox Accesories, le joueur a accès à différentes configurations. L’application est très utile et laisse à l’utilisateur faire son choix entre deux formes des joysticks par exemple. Il en est de même pour la croix directionnelle. La surface de ces accessoires est également en caoutchouc antidérapant.

Il est possible de l’utiliser bien évidemment sur les consoles Xbox One et Series, mais également sur PC, smartphone, tablette, ou même sur Nvidia Shield. Quant à son autonomie, la marque annonce une autonomie de 40 heures. Pour la recharger, vous avez le choix entre le port USB-C ou le dock dans le pack.

Vous pouvez aussi consulter notre test sur la Xbox Elite Series 2 pour en savoir plus.

