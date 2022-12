Quand Xiaomi réduit de 40 % le prix de sa montre connectée, la Watch S1 Active

Sur le marché des montres connectées de milieu de gamme, Xiaomi compte de nombreuses itérations, dont la Watch S1 Active. Ce modèle est une déclinaison plus abordable du modèle de base, mais tout de même taillé pour les plus sportifs. En ce moment, on la trouve à 119 euros au lieu de 199 euros.

Avec l’engouement des sportifs pour les montres connectées, il fallait se douter que Xiaomi s’inviterait dans la danse. Dans le segment du milieu de gamme, la firme chinoise propose quelques modèles, dont fait partie la Xiaomi Watch S1 Active. En ce moment, la marque vous propose un rabais de 80 euros sur cette montrée connectée.

La Xiaomi Watch S1 Active en bref

Un écran AMOLED lumineux

Un châssis en métal

Un design compact

Une grande autonomie

Au lieu de 199 euros habituellement, la Xiaomi Watch S1 Active est maintenant disponible en promotion à 119 euros chez Xiaomi une fois dans le panier.

Une montre connectée de sport intéressante

La Xiaomi Watch S1 Active est une montre connectée conçue pour les sportifs. Amenée à être mise à rude épreuve lors d’activité physique, Xiaomi a choisi un cadre en métal de bonne facture. Dans le même registre, ce modèle embarque un dalle AMOLED de 466 x 466 pixels de définition. L’écran circulaire de 1,46 pouce est lumineux, même en plein soleil, et affiche ainsi clairement les informations dessus. Cela apporte un certain confort à l’usage. De plus, vous ne sentirez pas son poids avec 36 g seulement sur la balance.

Pour accompagner son utilisateur et l’aider à progresser, la Watch S1 Active dispose du Mode Sport dopé à l’IA qui prend en charge 177 activités physiques, dont 19 disciplines sportives professionnelles. Des activités aquatiques sont aussi au programme grâce à sa résistance à l’eau de 5 ATM. Bien entendu, vous pouvez programmer vos propres exercices. Diverses données essentielles vous sont livrées avec précision : fréquence cardiaque, allure, calorie, etc.

Ce modèle est compatible iOS et Android et pour mieux prendre en main vos données, il y a l’application Mi Fitness. Vous avez ainsi accès à vos statistiques périodiques et quotidiennes de santé, ce qui est indispensable pour développer des programmes adaptés à votre situation.

Une autonomie à toute épreuve

Comme pour la plupart de ses produits high tech, Xiaomi met en avant l’autonomie de la Watch S1 Active. Selon le constructeur, sa batterie de 470 mAh assure 12 jours d’autonomie en usage classique. Si vous activez le Mode économie d’énergie, ce sera le double et ça monte même à 30 heures avec le mode GPS. En parlant de GPS, ce modèle embarque la puce GNSS bi-bande, ce qui assure un positionnement rapide et précis.

La Xiaomi Watch S1 Active est votre moniteur de fréquence cardiaque personnel H24. La contre connectée dispose de biocapteurs PPG milticanaux qui analyse en permanence votre fréquence cardiaque. Elle vous avertit si cette dernière est anormale. La Watch S1 Active compte aussi un capteur de mesure de SpO2 très utile pour connaitre le taux de saturation d’oxygène dans votre sang.

Toujours dans le volet santé, la montre connectée enregistre aussi vos habitudes de sommeil. Vous pouvez ainsi les améliorer en fonction des données fournies. La détection de stress est aussi de la partie tout comme le calendrier menstruel pour ces dames ou encore l’Indice de santé.

Les alternatives à la Xiaomi Watch S1 Active

