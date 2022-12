Samsung Galaxy A23 5G : ce smartphone abordable l’est encore plus pour cette fin d’année

Les Samsung Galaxy A connaissent un véritable succès. Le Galaxy A23 5G est une nouvelle référence qui ne déçoit pas, pour sa fiche technique équilibrée et son prix contenu. Il est d’ailleurs en promotion à 239,45 euros contre 319 euros à sa sortie.

Toujours aussi populaire, la gamme A de Samsung attire par sa fiche technique équilibrée et son prix relativement accessible. Le Galaxy A23 5G est l’un de ses fiers représentants, et aspire à offrir une expérience fluide et simple, des performances correctes et un design classique, mais réussi, pour un prix relativement contenu. Il devient d’ailleurs plus accessible après 25 % de remise.

Les points forts du Galaxy A23 5G

Un bel écran FHD+ à 120 Hz.

Des performances correctes avec l’interface One UI.

Une autonomie d’une journée.

Disponible à sa sortie au prix de 319 euros, le Samsung Galaxy A23 5G est désormais disponible au prix de 239,45 euros sur le site d’Amazon.

Si l’offre n’est plus disponible, vous pouvez retrouver le Galaxy A23 5G à 252 euros sur Ubaldi.

Une valeur sûre

Esthétiquement, le Samsung Galaxy A23 5G va à l’essentiel et se contente de reprendre les fondamentaux de l’entrée de gamme de Samsung : une encoche en forme de goutte d’eau, des bordures plus épaisses, notamment au niveau du menton. Le téléphone est aussi très léger et facile à prendre en main. Quant aux capteurs situés au dos du smartphone, l’intégration est réussie. On a droit à quatre capteurs photo : un grand-angle de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 5 mégapixels, un objectif macro et un capteur de profondeur de 2 mégapixels chacun. S’ils ne sont clairement pas tous utiles, on retiendra que le capteur principal s’en sort très bien, en tout cas lorsqu’il bénéficie de suffisamment de lumière.

Samsung propose sur le A23 5G une dalle LCD. Elle n’aura donc pas les contrastes et les noirs profonds de la technologie OLED, mais la définition grimpe à 2408 × 1080 pixels (FHD+) pour pouvoir profiter de vos contenus en meilleure qualité. Au niveau de la calibration, l’écran n’est cependant pas parfait et ne peut être réglé dans les paramètres. Le constructeur se rattrape en proposant un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz pour rendre la navigation plus fluide.

Qui a de beaux jours devant soi

Pour ce qui est de la partie logicielle, ce Galaxy A23 5G tiendra un bon moment, puisqu’il profite de 4 ans de mise à jour logicielle. Bien sûr, il embarque l’interface One UI de Samsung qui s’est raffinée avec le temps et devenue extrêmement appréciée. Ce smartphone se base encore sur Android 12, mais profite déjà de la mise à jour vers One UI 5 basé sur Android 13. Avec sa puce Snapdragon 695, le Galaxy A23 5G s’en sort bien. Il remplira facilement les tâches classiques du quotidien, mais ne sera pas prêt à faire tourner des jeux 3D gourmands dans de bonnes conditions.

On va surtout apprécier sa grande autonomie permise par une batterie de 5 000 mAh. Avec une telle capacité, l’appareil peut amplement tenir une journée avant de nécessiter une recharge complète, voire deux jours avec un usage modéré. Néanmoins, la charge n’est pas aussi performante. Le smartphone supporte une charge de 25 W qui a permis, dans nos tests, de récupérer 32 % de batterie en 30 minutes, de 19 à 51 % précisément.

Pour plus de détails, n’hésitez pas à lire notre test sur le Samsung Galaxy A23 5G.

D’autres téléphones avec un bon rapport qualité/prix

Si vous voulez comparer le Galaxy A23 5G de Samsung avec les meilleures références actuelles du marché, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 300 euros en 2022.

