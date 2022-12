À seulement 600 euros, cette TV Samsung QLED 55Q60 dispose d’un excellent rapport qualité-prix

Sur le marché de la technologie de l'affichage, Samsung a toujours eu de l'avance sur ses principaux concurrents. Le géant coréen a l'habitude de proposer des technologies avant-gardistes. Le Samsung QLED 55Q60B l'illustre une fois de plus. Ce téléviseur est en promotion actuellement sur Rue du Commerce. Bous n'allez plus vous acquitter de 799 euros pour l'avoir, c'est plutôt 599 euros.

Avec les avancées technologiques, la télévision a beaucoup évolué. Actuellement, tout est optimisé pour pousser à son paroxysme l’immersion et c’est tant mieux. Le Samsung QLED 55Q60B est le parfait représentant de cette évolution. En ce moment, Rue du Commerce vous accorde 200 euros de ristourne sur l’achat de ce téléviseur.

Les points clés du Samsung QLED 55Q60B

Une dalle 4K compatible avec de nombreuses normes HDR

La technologie Quantum Dots

Des bords ultra fins

Au lieu de 799 euros habituellement, le Samsung QLED 55Q60B est maintenant disponible en promotion à 599 euros chez Rue du Commerce.

Un milliard de nuances en 4K

Le QLED 55Q60B est bardé de diverses technologies de pointe développées par Samsung. Parmi elles, il y a le Quantum Processor Lite 4K. C’est la combinaison d’IA et de l’apprentissage profond dont la tâche consiste à transformer n’importe quel contenu de n’importe quelle source en 4K. Le Dual LED pour sa part apporte davantage de profondeur au contraste et de la richesse au couleur.

Samsung a aussi pensé aux joueurs. Le constructeur vous donne ainsi le choix entre le format 32:9 ou 21:9 avec le Super Ultrawide Game View. Avec la barre de jeu revue, vous avez la possibilité dorénavant de régler en temps réel différents paramètres : HDR, FPS, taille d’écran, décalage d’entrée, etc. Tout a été mis en œuvre pour votre confort et votre performance pendant vos sessions.

Un design épuré et un son immersif

Non content de vous mettre plein la vue avec son QLED 55Q60B, Samsung s’est aussi distingué avec le son et le design. Avec des bords aussi fins et un design très raffiné, le téléviseur fait partie de la décoration intérieur. Vous allez aussi apprécier le son proposé par ce modèle. OTS est mise à contribution pour une immersion sonore optimisée. Cette technologie consiste à activer les haut-parleurs les plus proches d’une scène pour reproduire le son. Vous avez aussi droit au surround 7.1 avec Dolby Digital Plus.

Vous pouvez commander le téléviseur avec sa télécommande universelle ou par la voix, en l’occurrence à travers Bixby, Alexa et Google Assistant. Grâce à ces assistants vocaux, vous pouvez lancer vocalement divers services de streaming préinstallés dans le téléviseur : Prime Vidé, Netflix, Dinsey+, MyCanal, YouTube, etc. Ce téléviseur est aussi compatible Apple Homekit via AirPlay 2.

Les alternatives au Samsung QLED 55Q60B

Afin de savoir quel téléviseur correspond à vos besoins et votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs téléviseurs 4K sur Frandroid.

