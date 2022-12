Xiaomi : à seulement 59 euros, ces true wireless avec ANC font partie des moins chers du marché

Dotés de la réduction de bruit, les Buds 3 de Xiaomi sont des écouteurs plaisants et ont de quoi séduire les petites bourses. Surtout maintenant qu’ils se négocient à seulement 59 euros au lieu de 129,99 euros à leur lancement.

Xiaomi clôture l’année 2022 en présentant la nouvelle gamme Redmi, mais aussi des bracelets montre connectés et tutti quanti. De nouveaux produits qui viennent compléter le catalogue de la marque déjà bien fourni. Dans la catégorie des true wireless, on y trouve les Buds 3 qui sont particulièrement intéressants. Ils sont capables d’atténuer les bruits extérieurs, d’offrir un son équilibré et une bonne autonomie, le tout en conservant un prix accessible. Aujourd’hui, ils deviennent encore plus abordables en perdant 70 euros sur leur prix d’origine.

Que proposent les Xiaomi Buds 3 ?

Des oreillettes confortables

Une réduction de bruit jusqu’à -40 dB

Et une bonne autonomie de 7 heures

Vendus au prix de 129,99 euros sur le site officiel, les Xiaomi Buds 3 sont en ce moment en promotion à 59 euros seulement sur Cdiscount.

Des oreillettes confortables et légères

Sur les Buds 3, Xiaomi fait le choix de proposer des écouteurs intra-auriculaire au format tige, avec des embouts en silicone venant se nicher au sein du conduit auditif. Une conception qui permet d’avoir une meilleure isolation passive et une qualité sonore optimisée. Ils tiennent assez bien dans les oreilles et peuvent être utilisés sans crainte pendant vos sessions de sport. Ils sont d’ailleurs certifiés IP55 et résistent aux éclaboussures.

Ils se feront vite oublier, et vous pourrez en profiter durant de longues sessions puisqu’ils sont capables de tenir 7 heures sans ANC d’après le constructeur. Le boîtier permet quant à lui de récupérer un total de 32 heures d’utilisation. Ce dernier est par ailleurs compatible avec la charge sans fil Qi par induction.

Une atmosphère plus calme grâce à l’ANC

Les Xiaomi Buds 3 proposent la réduction de bruit active, et seraient ainsi compétents pour atténuer les bruits extérieurs jusqu’à 40 dB, selon la marque. Dans les faits, l’ANC sera loin d’atteindre le niveau des écouteurs plus premium, mais va efficacement éliminer certains bruits gênants, et saura satisfaire de nombreux utilisateurs. Il existe d’ailleurs trois niveaux de réduction de bruit active afin d’ajuster le niveau en fonction de l’environnement. Un mode Transparence est aussi présent pour rester à l’affût des bruits environnants et surtout des personnes susceptibles de vous parler.

Pour la partie audio, les écouteurs intègrent des transducteurs de 10 mm de diamètre. Si Xiaomi précise qu’ils sont capables de délivrer un son hi-fi, ici on ne retrouve pas de codec LDAC ni de l’aptX, mais les codecs AAC et SBC classiques qui ne permettent pas de proposer un débit au-delà de 400 kb/s. Toutefois, le rendu sonore semble être de bonne qualité.

Xiaomi face à la concurrence

