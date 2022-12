À -38 %, ce TV 4K QLED de 43 pouces va ravir les petits budgets

Si vous souhaitez vous procurer un téléviseur équipé d'une dalle QLED à un prix moins élevé, Boulanger frappe fort en proposant le Nokia QLED Smart TV 43 pouces 4K,avec 230 euros de réduction : il passe de 589 euros à 359 euros.

StreamView est l’architecte derrière le Nokia QLED Smart TV 43 pouces 4K. C’est entre autres le détenteur de la licence de Nokia sur les téléviseurs. Si ce modèle se positionne sur le milieu de gamme, il dispose de nombreuses caractéristiques premium. Ce téléviseur profite en ce moment de 230 euros de réduction sur Boulanger.

Les atouts du Nokia QLED Smart TV 43 pouces 4K

La technologie Quantum Dots sur une petite diagonale

Chromecast intégré

Compatible Google Assistant

Au lieu de 589 euros habituellement, le Nokia QLED Smart TV 43 pouces 4K est maintenant disponible en promotion à 359 euros chez Boulanger.

L’expérience Android TV sans compromis

StreamView a choisi d’intégrer nativement Android TV et Chromecast dans le Nokia QLED Smart TV 43 pouces 4K. L’avantage pour l’utilisateur c’est l’accès à divers types de contenus : du streaming, des jeux, des programmes TV, des applications, soit environ 7 000 plateformes. Si les principaux services de streaming sont disponibles, Netflix et YouTube disposent d’un bouton dédié sur la télécommande rétroéclairée.

À part la télécommande, vous pouvez tout à fait commander le téléviseur par la voix grâce à sa compatibilité avec Google Assistant. Ainsi, vous n’avez qu’à formuler votre requête et l’assistant virtuel s’exécutera. Vous avez également la possibilité de diffuser sur l’écran de la smart TV le contenu de vos mobiles grâce à Chromecast. Vos contenus s’afficheront alors jusqu’à 4K UHD (3840 x 2160 pixels) à 50 Hz.

Des caractéristiques dignes d’un haut de gamme

En 2022, la plupart des téléviseurs 4K premium embarque la technologie Quantum Dots. Cette dernière se caractérise par la diffusion d’images riches, nettes et immersives ainsi qu’une luminosité de très bonne qualité. C’est possible avec un spectre de couleurs particulièrement large. C’est disponible sur le Nokia QLED Smart TV 43 pouces 4K. Vous aurez des images plus réalistes que jamais. On notera surtout la compatibilité HDR10 et Dolby Vision.

Niveau connectique, il y a tout : une prise jack 3,5 mm, un port Ethernet, deux entrées HDMI classiques, une entrée HDMI compatible ARC, deux ports USB-A et une sortie audio optique. Avec une puissance de 2 x 10 W, ce modèle livre un son surround 5.1 (Dolby Digital Plus), ce qui est appréciable pour un téléviseur de ce segment.

Les alternatives au Nokia QLED Smart TV 43 pouces 4K

Si vous êtes à la recherche d'un petit téléviseur, nous vous invitions à lire notre sélection des meilleurs TV 43 pouces. Si les modèles ne sont plus très nombreux, il existe encore quelques options intéressantes pour les amateurs de petits téléviseurs !

