Toutes les versions du Nothing Phone (1) profitent d’une baisse de prix aujourd’hui

On ne cessera de dire que le Nothing Phone (1) est un smartphone qui mérite largement votre attention. C'est d'autant plus le cas quand il est trouvable en promo et c'est notamment le cas sur Amazon avec une baisse d'environ 50 euros sur tous ses modèles.

Nothing est encore une jeune marque dans la jungle de la tech, mais elle a déjà réussi à sortir son épingle du jeu avec deux produits à succès. Le premier étant la fameuse paire d’écouteurs sans fils Nothing Ear (1) et le second le célèbre Nothing Phone (1) tant attendu par les orphelins de l’esprit OnePlus d’antan. C’est de ce dernier dont il est question dans ce nouveau deal puisqu’il est il est possible de n’importe quelle version du smartphone pour 50 euros de moins.

Pourquoi le Nothing Phone (1) est une excellent smartphone ?

Le design original avec le Glyphe

De bonnes performances au global et même en jeu

Un capteur photo principal plutôt à l’aise

Avec un prix de lancement de 499 euros dans sa version 8 + 256 Go, le Nothing Phone (1) est actuellement disponible dans ce modèle en promotion à 449 euros sur Amazon dans les coloris noirs et blancs. Notez également que les versions 8 + 128 Go et 12 + 256 Go sont aussi en promo à respectivement 399 et 499 au lieu de 449 et 545 euros.

Un Smartphone qui mise sur la polyvalence et le design

Si vous avez l’impression que tous les smartphones se ressemblent, vous n’avez pas forcément tord. C’est aussi le constat qu’à fait Nothing et c’est pour cette raison que son premier smartphone a misé sur une apparence originale pour ne ressembler à aucun autre. À la manière de ses écouteurs sans fil, le Phone (1) mise sur un dos transparent bardé de LED. Il se démarque avec les glyphes lumineux (des barres de LED) à l’arrière, qui apportent une vraie fonctionnalité. Il est possible de les utiliser comme un flash, s’adapter aux différentes sonneries quand on reçoit un appel, ou encore de voir le niveau de batterie quand le smartphone est en charge.

Certes, on ne va pas non plus enlever l’idée qu’il a de faux air d’iPhone. Il propose de fines bordures autour de l’écran identique de chaque côté et ses tranches plates avec des bords arrondis, entourés par un alliage en aluminium, ont tout pour lui donner une apparence de smartphone « à la Apple ». Ajoutez l’IP 53 et le Gorilla Glass 5 et vous avez un design très bien maîtrisé avec une prise en main très réussie.

Pour un premier smartphone, c’est une réussite !

Côté technique, Nothing n’a pas fait de grosses concessions pour un appareil dans cette tranche de prix. On retrouve un écran OLED de 6,55 pouces en full HD+ et avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Si la luminosité est un peu faible, pour la plupart des usages, c’est amplement suffisant pour profiter de vos contenus. Pour faire fonctionner le Phone (1), Nothing propose le Snapdragon 778G+ accompagné par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Avec cette configuration, le smartphone assure une navigation sans ralentissements. Il peut même s’attaquer à des jeux en 3D, sans les graphismes poussés au maximum. L’autonomie est aussi convaincante, avec une journée complète d’usage, tandis que la charge 33 W recharge le produit à une vitesse dans les standards d’aujourd’hui.

Sur la partie photo enfin, le phone (1) se dote d’un double capteur de 50 mégapixels. L’objectif principal est assez doué et a la capacité d’offrir beaucoup de détails. Le Glyphe à l’arrière permet de varier l’éclairage, bien mieux qu’avec un simple flash.

N’hésitez pas à consulter notre test sur le Nothing Phone (1), pour en apprendre davantage.

