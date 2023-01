Nvidia Geforce Now est gratuit pendant 6 mois pour tout achat d’un TV LG compatible

Vous avez sans doute craqué pour une TV LG flambant neuve en 2022 ou vous comptiez le faire en ce début d'année 2023 ? Nvidia joue les prolongations de Noël en vous offrant 5 mois d'abonnement prioritaire à son service Geforce Now.

Vous venez de vous offrir une TV LG flambant neuve pour Noël ? Que diriez-vous d’en profiter au maximum avec une offre pensée pour vous et pour les potentiels joueurs et joueuses de votre foyer ? Le géant coréen s’est allié à Nvidia afin de proposer un abonnement de 6 mois au service de jeu en streaming Geforce Now pour tout acheteurs d’un TV LG récente et compatible avec l’application.

Un abonnement prioritaire à Geforce Now, c’est quoi ?

Un accès direct aux jeux sans file d’attente

Aucune limite de temps

l’apport du RTX dans les jeux compatibles

Vous pouvez profiter de 6 mois prioritaires gratuits à Nvidia Geforce Now en vous rendant directement dans le menu d’accueil de votre TV LG dans l’encart Geforce Now. Si vous n’avez pas de compte Nvidia, il vous sera demandé d’en créer un, sans avoir besoin de rentrer vos coordonnées bancaires. L’offre prend fin le 31 janvier 2023 et les codes reçus sont utilisables jusqu’au 30 avril 2023. Vous pouvez consulter la liste des TV compatibles ici.

Jouez à vos propres jeux dans le Cloud

Le principe de Geforce Now est simple : Le service permet de jouer en streaming sur n’importe quel appareil compatible comme PC, Mac, smartphones, tablettes ou Shield TV via une simple connexion internet. Il suffit d’ailleurs d’un minimum de 15 Mb/s pour pouvoir en profiter dans de bonnes conditions.

Contrairement à d’autres services de Cloud Gaming, Geforce Now donne accès à une sélection de jeux compatibles venant des boutiques de jeux Steam, Uplay ou Battle.net. L’avantage est donc de ne pas forcer les joueurs à racheter des jeux qu’ils possèdent déjà sur ces boutiques. Reste que si l’on ne possède pas les jeux, il faut les acheter, l’abonnement payant ne comprend pas un accès à un catalogue de jeu. Même si Geforce Now n’est pas compatible avec tous les jeux disponibles sur les plateformes, la liste est longue et s’intensifie de semaine en semaine. Vous pouvez d’ailleurs consulter la liste officielle des jeux pris en charge.

Un accès prioritaire en plus du RTX

Tous les jeux sont déjà installés sur les serveurs de Nvidia et par conséquent, le lancement d’un titre ne prend que quelques secondes. De plus, l’accès prioritaire ne vous fait pas attendre lors des files d’attente -dans le cas où un jeu est très populaire, et vous n’avez pas de limite de temps pour en profiter.

15 Mb/s suffisent pour se lancer dans une partie, mais vous serez limité à un affichage 720p/60. Il faut donc une bande passante disponible de 30 Mb/s pour débloquer l’accès à un streaming en 1080p/60. L’accès prioritaire donne également la possibilité d’activer le RTX sur les jeux compatibles et d’obtenir une meilleure qualité visuelle en plus de meilleures performances. Ce sont par ailleurs des jeux PC, il est donc tout à fait possible de changer les paramètres visuels dans les menus dédiés. Attention cependant, l’abonnement en question ne concerne pas l’offre RTX 3080 qui elle est plus onéreuse.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test du service Nvidia Geforce Now.

