L’excellent iPad Air de 2022 avec la puce M1 est à un super prix aujourd’hui

L'iPad Air M1 a été lancé l'année dernière. Cette tablette se rapproche fortement de ce que proposent les modèles Pro d'Apple, notamment au niveau du design et des performances, mais avec un prix moindre. D'autant plus qu'aujourd'hui, une promotion sur Amazon la fait passer de 789 euros à 669 euros.

Avec la nouvelle version de l’iPad Air intégrant la fameuse puce M1, Apple réduit encore plus l’écart entre la gamme Air et Pro. En effet, cette tablette de 2022 ressemble presque comme deux gouttes d’eau à l’iPad Pro et propose les mêmes performances que sa grande sœur, mais pour un prix bien plus intéressant. Et, c’est encore plus le cas avec une promotion, comme aujourd’hui avec cette remise immédiate de 120 euros.

Pourquoi choisir l’iPad Air M1 ?

Pour la puissance de la puce M1

Pour son écran Liquid Retina de 10,9 pouces

Pour son autonomie estimée à 10 heuros environ

Au lieu de 789 euros habituellement, l’iPad Air M1 de 2022 (compatible uniquement Wi-Fi, avec 64 Go de stockage) est aujourd’hui disponible en promotion à 669 euros sur Amazon, soit une réduction de 15 %.

Un concept maîtrisé

Eh oui, Apple prend peu de risques pour le design de son iPad Air M1 2022, puisqu’il est identique à l’ancien modèle. On retrouve ce même look borderless homogène, avec des coins arrondis, des tranches plates et la même disposition des boutons, notamment celui de l’alimentation équipé de Touch ID, toujours bien situé pour utiliser tantôt l’index droit quand la tablette est en mode portrait et tantôt le pouce gauche quand la tablette est en mode paysage.

Sans surprise, l’écran Liquid Retina est similaire à l’iPad Air 2020 avec une diagonale de 10,9 pouces, un affichage True Tone et une compatibilité avec l’Apple Pencil de deuxième génération. Ce qui ne change pas non plus, c’est la partie photo avec le même capteur de 12 mégapixels et la fonction caméra centrée pour les appels visio. De même pour l’autonomie, ce qui est surprenant sur ce point tant la puce maison d’Apple avait fait des merveilles sur d’autres produits, mais ici l’endurance est toujours estimée jusqu’à 10 heures en alternant la navigation sur Internet et le visionnage de vidéos, en streaming ou non. Le charge rapide 20 W est encore de la partie et le chargeur USB-C est inclus dans la boîte.

La puce M1 fait la différence

La grande nouveauté de ce nouvel iPad Air se fait surtout au niveau des performances, grâce à l’intégration de la puce Apple M1, basée sur une architecture ARM et gravée en 5 mm. Après les MacBook Air, MacBook Pro 13 pouces, Mac mini, iPad Pro et iMac 24 pouces, il était temps que cette tablette s’équipe de la célèbre puce maison de la firme de Cupertino pour muscler son jeu. Pour exemple, c’est 60 % de gain de performance sur le CPU et 100 % sur le GPU par rapport à la puce Apple Bionic de 2020. Elle est donc maintenant aussi puissante que la tablette premium de la Pomme, pour moins chère, mais sans le capteur LiDAR ni Face ID et d’autres fonctionnalités inhérentes aux modèles Pro.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Apple iPad Air M1 (2022).

