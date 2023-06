Ce pack Samsung (Galaxy Z Flip 4 + Watch 5) est bradé sur le site officiel

À l’approche des soldes, Cdiscount propose un pack Samsung très alléchant. Aujourd’hui, il est possible d’obtenir le Galaxy Z Flip 4, avec en plus une Galaxy Watch 5 pour moins de 629 euros. Vendu séparément, le tout reviendrait à 1 408 euros.

Les Samsung Galaxy S23 sont attendues très prochainement, en revanche pour les smartphones pliants du constructeur, la nouvelle génération sort généralement durant l’été. En attendant, si vous êtes intéressés par ce format, sachez que le Z Flip 4 se trouve dans un pack avec une montre connectée Samsung à prix beaucoup plus accessible. Une belle affaire, d’autant plus que ce modèle apporte de belles améliorations par rapport au Z Flip 3.

Les atouts du Z Flip 4

Le format compact

La puissance du Snapdragon 8+ Gen 1

Une autonomie améliorée

Bonus : une smarwatch complète pour la santé et le sport

S’il fallait débourser initialement 1 408 euros pour l’achat simultané du Samsung Galaxy Z Flip 4 (1 109 euros) et la Galaxy Watch 5 (299 euros), le fabricant propose aujourd’hui les deux produits à 629 euros grâce à une réduction immédiate, une ODR de 100 euros, un bonus reprise de 100 euros ainsi qu’un code promo MAMAN10.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung Galaxy Z Flip 4. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Galaxy Z Flip 4 au meilleur prix ?

Z Flip 4 : des améliorations bienvenues

Parmi les téléphones pliants de Samsung, le Galaxy Z Flip est le plus abordable pour bénéficier de ce format. L’été dernier, la marque a présenté la quatrième génération, qui copie en partie le Galaxy Z Flip 3, tout en effaçant ses défauts. Les principaux changements se situent au niveau de la fiche technique. On retrouve le Snapdragon 8+ Gen 1 de chez Qualcomm. Une puce puissante, qui fera tourner aisément les applications, les jeux, le tout en profitant d’une expérience utilisateur fluide. Et si le principal défaut Z Flip 3 était l’autonomie, elle est mieux maîtrisée sur le Flip 4 qui est capable de tenir une journée.

Autrement, le Galaxy Z Flip 4 dispose du même écran OLED pliable de 6,7 pouces (avec un taux de rafraichissement à 120 Hz) à l’intérieur et la même petite dalle OLED de 1,9 pouce à l’extérieur qui donne accès aux widgets. On apprécie aussi le confort et la bonne portabilité de ce Z Flip qui se glisse sans souci dans la poche, et de tenir dans la paume de la main. Quant à la photo, on retrouve toujours le double capteur de 12 mégapixels et la caméra frontale de 10 mégapixels, qui étaient tous les deux de bonne qualité, même si l’on n’atteint pas l’excellence des flagships comme le S22, par exemple.

Pour en savoir plus, voici notre test sur le Samsung Galaxy Z Flip 4.

Watch 5 : une smartwatch réussie

En plus du Z Flip 4, on retrouve la Galaxy Watch 5. Son petit format de 40 mm (il existe une version en 44mm) la rend très compacte et peu imposante une fois portée sur votre poignet. Elle présente un design soigné et bien fini avec un écran de 1,2 pouce Amoled et une définition 396 x 396 pixels (compatible Always-On Display). Elle dispose du système d’exploitation WearOS avec l’interface One UI Watch qui donne accès au catalogue du Play Store. L’interface est claire, simple et fluide au quotidien grâce à la puce Exynos W920.

La Watch 5 remplit toutes les cases des fonctionnalités classiques d’une montre connectée. On retrouve un capteur qui permet de mesurer la composition corporelle, un capteur électrocardiogramme afin de contrôler votre fréquence cardiaque et un autre dédié à la pression artérielle. Le suivi du sommeil est toujours de la partie ainsi que la détection de ronflements. Côté sport, elle est capable de détecter plus de 90 activités sportives et dispose d’un GPS qui manque quelque peu de précision, lors de notre test. La Galaxy Watch 5 s’équipe d’une batterie de 284 mAh contre 247 mAh sur la Watch 4. Une légère augmentation, qui peut tenir une journée selon votre utilisation. Enfin, il vous suffit de 30 minutes pour passer de 0 % à 45 % de charge.

Si vous hésitez encore et souhaitez découvrir d’autres références du constructeur sud-coréen, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Samsung Galaxy à acheter en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.