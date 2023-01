Tout le catalogue de jeux Ubisoft est à seulement 1 € pendant le premier mois

Vous souhaitez essayer le dernier Assassin's Creed sans pour autant l'acheter au prix fort ? C'est pour cette raison qu'Ubisoft+ existe. Le service de téléchargement de jeu de l'éditeur est en ce moment à seulement 1 euro le premier mois pendant une durée limitée.

À l’image des services de VOD, le jeu vidéo a s’est largement inspiré du principe des contenus à la demande et les éditeurs n’ont pas trainé pour proposer leurs propres plateformes à abonnement mensuelles. Comme EA avec l’EA Play ou Microsoft avec le Xbox Game Pass, Ubisoft a lancé depuis quelques années son service baptisé Ubisoft+ permettant d’avoir accès à l’ensemble du catalogue PC de l’éditeur pour une souscription mensuelle. Afin de le promouvoir encore plus en ce début d’année. L’éditeur Franco-Canadien a décidé de renouveler son offre à 1 euro le premier mois dans le but de laisser les joueurs s’approprier ou non la plateforme.

Qu’est-ce que Ubisoft+ ?

Plus de 100 jeux à télécharger sur PC

Les nouvelles sorties accessibles dès le lancement

Abonnement sans engagement

En ce moment, l’abonnement Ubisoft+ est à seulement 1 euro le premier mois, et ce, jusqu’au 19 janvier 2023, soit 30 jours pour l’essayer. Pour rappel, le tarif est de 14,99 euros par mois. L’abonnement est sans engagement et vous pouvez y mettre fin à tout moment.

Ubisoft+ est pensé pour les gros joueurs et les fans de la marque

Si vous n’êtes pas familier du service de jeu d’Ubisoft, laissez-nous vous rafraîchir la mémoire : Ubisoft + est un service de téléchargement de jeux PC proposé par Ubisoft. Le service vous permet de jouer à une large sélection de jeux Ubisoft sur votre ordinateur, votre console de jeu ou votre appareil mobile, sans avoir à les acheter sur un support physique. Vous avez même accès aux derniers jeux de l’éditeur dès leur sortie ainsi qu’aux contenus supplémentaires comme les DLC et autres extensions le jour de leurs sorties.

Tout le catalogue d’Ubisoft dans un seul abonnement mensuel

On arrive aujourd’hui à plus de 100 jeux sont disponibles via le service, en passant par des licences comme Far Cry, Rainbow Six, Watch Dogs ou encore Rayman. Ici, on ne parle pas de cloud gaming, tous les jeux sont téléchargés et joués localement sur votre PC. L’accès aux jeux en Cloud via Stadia est encore possible. Cependant, le service étant amené à disparaître le 18 janvier prochain, le cloud est uniquement accessible via le Xbox Game Pass ou le PlayStation+.

D’autres offres pour le cloud gaming

Si vous n’avez pas un PC suffisamment puissant, mais une très bonne connexion Internet, nous vous recommandons de consulter notre test pour choisir le meilleur service cloud gaming qui répond à vos envies de joueur.

