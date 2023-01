Le Samsung Galaxy Z Flip 3 est à moitié prix pour le premier jour des soldes

Si le Galaxy Z Flip 4 de Samsung est déjà sorti depuis quelques mois, son ainé n'est pas encore à la traine en plus d'être disponible à un prix très intéressant pendant les soldes.

Sorti il y maintenant un peu plus d’un an, le Samsung Galaxy Z Flip 3 a aujourd’hui laissé place au quatrième modèle de smartphone pliable à clapet de la firme, Coréenne. Cela ne remet pour autant pas en question ses qualités qui restent encore largement à la page en plus de conserver l’effet Whaou de la gamme Flip. Il est d’autant plus recommandable puisqu’on peut se l’offrir enfin à un très bon prix chez Rakuten avec près de 50% de réduction sur son prix habituel.

Pourquoi le Samsung Galaxy Z Flip 3 est toujours un excellent smartphone ?

Un écran AMOLED pliable de 6,7 pouces à 120 Hz

Un format clapet très satisfaisant à utiliser

Un smartphone puissant propulsé par un Snapdragon 888

Le second écran en façade bien pratique

Habituellement proposé à 1 059 euros, le Samsung Galaxy Z Flip 3 est actuellement proposé à 583 euros sur Rakuten en utilisant le code promo RAKUTEN15. En adhérant gratuitement au Club R, 29,95 euros vous seront offerts sur vos prochains achats. Ce modèle est vendu et expédié par Boulanger par l’intermédiaire de Rakuten.

le vice-roi des smartphones à clapet

La gamme Z Flip a clairement été pensée pour plaire aux plus nostalgiques des téléphones à clapet. Pour cette troisième itération, le constructeur a évidemment choisi de reprendre ce format tout en améliorant sa charnière et l’écran. La première devient plus solide tout en gardant un haut niveau de finition. Une fois ouvert, on découvre un écran AMOLED de 6,7 pouces, Full HD+ avec 120 Hz de taux de rafraîchissement maximum. Le smartphone compte aussi un deuxième écran, qui est visible lorsque le clapet est rabattu et qui délivre quelques infos pratiques comme l’heure et surtout les notifications. Il n’est pas aussi évolué que sur le dernier Z Flip 4, mais il est tout de même largement utile.

Son format et sa portabilité sont très appréciables, une fois replié, il ne mesure que 72,2 x 86,4 x 17,1 mm. On peut donc sans souci le glisser dans sa poche, et le tenir dans la paume de la main, d’autant qu’une foule de fonctions sont utilisables sans avoir à ouvrir le téléphone, par exemple la possibilité de lancer un enregistreur vocal ou une application de streaming musical. Autrement, ce smartphone dispose d’une certification IPX8 qui le rend résistant aux éclaboussures et à l’immersion dans l’eau jusqu’à un mètre de profondeur.

Toujours autant de puissance, même après plus d’un an

Côté performances, le Samsung Galaxy Z Flip 3 ne déçoit pas et embarque la puissante puce Snapdragon 888, épaulée par 8 Go de RAM. Avec cette configuration, le smartphone est capable de faire tourner vos tâches courantes sans ralentissement, que ce soit pour de la navigation web ou pour des jeux 3D gourmands. Seul inconvénient, l’autonomie n’est pas son point fort : avec une batterie de seulement 3 300 mAh, le smartphone nécessite une charge avant la fin de la journée. D’ailleurs la charge rapide ne va pas au-delà des 15 W de puissance.

Le Z Flip 3 se rattrape avec la partie photo. On retrouve un module photo équipé d’un double capteur de 12 mégapixels à l’arrière, ainsi qu’une caméra selfie de 10 mégapixels logée dans la bulle de l’écran pliable interne. La polyvalence n’est pas son point fort avec seulement du grand-angle et de l’ultra-grand-angle, mais la qualité est au rendez-vous, de jour comme de nuit.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy Z Flip 3.

Soldes d’hiver : les meilleures offres selon Frandroid

Les Soldes d’hiver ont officiellement commencé le mercredi 11 janvier 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 7 février prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les promotions qui méritent votre argent.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

