Pour les soldes, faites une économie de 150 € sur l’excellent écran PC MSI Optix MAG251RX

Ce sont les soldes et c'est le bon moment pour dénicher des pépites à des prix avantageux. Si vous êtes à la recherche d'un bon moniteur gaming sans casser la tirelire, le MSI Optix MAG251RX peut vous séduire. Pour les soldes d'hiver, Leclerc le met en promotion, dont le prix initial de 399 euros tombe à 249 euros.

Si vous voulez upgrader votre moniteur gamer ou si vous cherchez à étoffer votre setup gaming, MSI compte des modèles qui restent une valeur sûre. Parmi eux, il y a le MSI Optix MAG251RX. Cet écran PC axé aux jeux vidéo dispose des caractéristiques nécessaires pour vous faire briller lors de vos sessions. De plus, en ces soldes, ce modèle est 38 % moins cher.

Qu’attendre du MSI Optix MAG251RX ?

Un temps de réponse de 1 ms

Un taux de rafraichissement à 240 Hz

Un écran Full HD de 24,5 pouces avec 1 920 x 1 080 pixels de résolution native

Au lieu de 399 euros habituellement, le MSI Optix MAG251RX est maintenant disponible en promotion à 249 euros chez E.Leclerc.

Une configuration solide

MSI est un équipementier connu des gamers pour ses produits fiables. Au niveau des moniteurs, le constructeur le MSI Optix MAG251RX. Cet écran PC au format 16:9 est taillé pour vous aider à performer. Jouer sans le moindre lag tous vos titres AAA avec son taux de rafraichissement à 240 Hz ainsi qu’un temps de réponse de 1 ms. De plus, avec Night Vision, les zones d’ombre s’afficheront avec clarté. Pour protéger vos yeux, surtout pour de longues sessions, il y a de l’antiscintillement et réduction de la lumière bleue.

Ce qui est aussi bien avec ce modèle, c’est sa facilité d’installation. Vous n’avez qu’à le mettre sur son pied et il sera opérationnel. Bien entendu, pour votre confort, vous pouvez régler son angle de vision (jusqu’à 178°), inclinaison et hauteur. Pour vous faciliter aussi le réglage de l’affichage de l’écran, il y a le Gaming OSD. Cette plateforme mobile permet également de paramétrer vos périphériques ou créer des raccourcis. Cela décuple le niveau de personnalisation.

Des performances graphiques exceptionnelles

Certifié VESA DisplayHDR 400 et Nvidia G-Sync, le MSI Optix MAG251RX assure une excellente luminosité et des images sans ralentissement lors de vos parties. La fréquence de rafraichissement du moniteur se synchronise avec la fréquence d’affichage de votre carte graphique, ce qui apporte du dynamisme, mais surtout des performances graphiques au top. Ici, la dalle LCD IPS Rapid révèle tout son potentiel en délivrant des images d’une fluidité plus que satisfaisante.

La série Optix se démarque par des bordures ultrafines. Ce modèle le perpétue avec un design épuré et sobre. Vous avez la possibilité de paramétrer le rétroéclairage du moniteur avec vos périphériques grâce à la fonction Mystic Light. Pour aller encore plus loin, il y a le mode Gaming Echo qui va pour sa part synchroniser le rétroéclairage avec la musique diffusée par votre PC. Enfin, au niveau connectique, on a deux ports HDMI 2.0, un port USB-C, un DisplayPort, une prise Jack 3.5 mm, trois ports USB 2.0 et un port USB 2.0 type B.

