LG OLED55C2 : l’un des meilleurs TV 4K de 2022 est à un super prix aujourd’hui

Pour les amoureux de la qualité d’image, le téléviseur LG C2 devrait répondre à vos attentes. Si à sa sortie le modèle 55 pouces était proposé à 1 999 euros, aujourd'hui, on le retrouve à 1 189 euros sur le site de Rue du Commerce.

Avec sa dernière génération de TV OLED, LG amène son lot d’améliorations. La LG OLED55C2 profite de la dalle OLED Evo pour apporter un pic de luminosité plus important que la génération précédente, mais intègre aussi un processeur plus puissant et un design repensé. Il a de quoi plaire et si vous êtes intéressés par ce modèle, sachez qu’il profite d’une remise de plus de 800 euros par rapport à son prix de lancement.

Les points positifs du LG OLED55C2

Une dalle OLED 55″ plus lumineuse

Compatible 4K, HDR, HDR10, Dolby Vision IQ

Des fonctions gaming

WebOS et ses fonctionnalités

Lancé au prix de 1 999 euros, le téléviseur LG OLED C2 en 55 pouces est actuellement disponible à 1 189 euros chez Rue du Commerce.

Une dalle lumineuse de grande qualité

La série C2 succède à la C1, ancienne référence très appréciée de chez LG. Le constructeur a revu le design de son produit phare en concevant un téléviseur plus fin avec un pied qui prend moins de place une fois posée sur un meuble. Il est surtout plus léger, puisque le modèle C2 se compose d’un cadre en fibre composite qui permet de réduire de moitié le poids du TV. Dans les faits, le téléviseur dispose d’un look épuré et d’excellentes finitions avec des bords encore plus fins.

L’écran a, lui aussi, été améliorée et s’appuie sur la technologie OLED EVO afin d’apporter plus de luminosité. Selon la marque, la dalle est 20 % plus lumineuse que l’ancienne génération. Évidemment, la qualité d’image est excellente : on a droit à des contrastes infinis, des noirs profonds et des couleurs vives et une excellente luminosité.

Pour les amateurs de cinéma et de jeu

Cette récente référence s’accompagne du processeur Alpha 9 Gen 5. La différence avec le précédent est qu’il ajoute une technologie d’upscaling plus performante grâce à des algorithmes plus puissants, pour faire ainsi passer des contenus 1080p à une définition 4K avec plus d’efficacité. Autrement, le LG C2 est compatible HDR, HDR10, Dolby Vision IQ. Quant à la partie audio, elle est également améliorée, où l’on passe d’un mix virtuel en 5.1 sur la gamme C1 à du 7.1.2 pour un son plus vaste.

Le C2 est aussi à l’aise pour les jeux vidéo. Il intègre 4 entrées HDMI 2.1 permettant l’affichage en 4K@120fps pour les consoles next-gen (PlayStation 5 et Xbox Series X). Les modes ALLM et VRR seront aussi de la partie pour une meilleure fluidité d’image. On pourra même profiter d’un temps de réponse d’1 ms seulement, et des certifications G-Sync et AMD FreeSync. L’écran est aussi rafraîchi à 100 Hz, ce qui assurera une belle fluidité d’image. Le parfait combo, vous serez donc paré pour jouer dans les meilleures conditions. Enfin, le TV tourne sous webOS, une interface améliorée qui donne accès aux applications phares, comme Netflix, Disney +, ou Prime Video. Le modèle 55C2 embarque aussi les assistants vocaux Google Assistant et Alexa, accessibles via des touches de la télécommande

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le TV LG OLED55C2.

