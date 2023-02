En pack avec clavier + souris, la Microsoft Surface Pro 8 est soldée avec 500 € de moins

La Microsoft Surface Pro 8 n’est certes pas le dernier modèle de la marque, mais s’avère être une très bonne tablette hybride. Elle se trouve actuellement dans un pack et voit son prix baisser à 999 euros contre 1 499 euros habituellement.

Sortie en 2021, la Surface Pro 8 de Microsoft s’éloigne de ses prédécesseurs et s’inspire du design de la Surface Pro X. Elle devient plus fine et facile à transporter. Quant à ses performances, avec son processeur de 11e génération, il a de quoi assurer les tâches du quotidien. Actuellement proposé dans un pack, elle devient plus intéressante surtout qu’elle profite de 500 euros de réduction.

Les points à retenir de la Surface Pro 8

Une tablette hybride avec de belles finitions

Un bel écran quasi bord à bord de 13 pouces à 120 Hz

La puce Intel de 11e génération

Au lieu d’un prix barré à 1 499 euros, le pack Microsoft Surface Pro 8 (clavier + souris) bénéficie de 500 euros de réduction et se trouve désormais à 999 euros sur le site Carrefour.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Microsoft Surface Pro 8. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter la Microsoft Surface Pro 8 au meilleur prix ?

Un modèle avec son lot d’améliorations

En concevant la Surface Pro 8, Microsoft fait évoluer le design de sa tablette hybride. Cette huitième génération s’inspire de la Surface Pro X et intègre un écran 11 % plus grand par rapport à la génération précédente, d’après la marque. La dalle profite toujours d’une diagonale de 13 pouces au ratio 3:2, avec des bordures d’écrans plus rétrécies. Dorénavant, l’écran offre un taux de rafraichissement à 120 Hz afin d’obtenir une meilleure expérience avec le stylet en plus d’apporter un affichage plus fluide et performant.

On retrouve le pied ajustable avec une charnière vraiment très agréable à manipuler et un clavier qui gagne en volume pour accueillir le stylet Surface Pen. Avec moins de 900 g, cette tablette PC est facile à transporter et s’adapte à votre façon de travailler, où que vous soyez grâce à son format hybride. Ce modèle intègre d’ailleurs les normes Bluetooth 5.1 et Wi-Fi 6 et améliore sa partie photo, en proposant deux capteurs photo (un à l’avant et à l’arrière), dont le principal est de 10 mégapixels et capables de filmer jusqu’en 4K.

Une configuration solide

Pour assurer au quotidien, la Surface Pro 8 intègre une puce Intel de 11e génération. La tablette hybride de Microsoft a du répondant et promet des performances doublées par rapport au modèle précédent selon la marque. Avec ses 8 Go de RAM et son processeur i5 de 11e génération, vous n’aurez aucun mal à faire du multitâche, ouvrir des logiciels gourmands, naviguer sur Internet avec plusieurs onglets ouverts, etc. Côté stockage, un SSD de 256 Go a été prévu, afin de vous offrir une bonne réactivité.

Windows 11 est aussi de la partie pour offrir une expérience utilisateur fluide et va aussi bien gérer le taux de rafraichissement de façon dynamique pour maximiser l’autonomie. D’ailleurs, la tablette hybride promet une endurance de 16 heures pour pouvoir tenir une journée facilement loin d’une prise. Enfin, le constructeur met à jour la connectique et abandonne le port USB-A, au profit de deux ports Thunderbolt 4. Dernier élément : vous avez la possibilité de changer très aisément le SSD interne de la machine.

Retrouvez la prise en main de la Microsoft Surface Pro 8.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs ordinateurs portables à moins de 1 000 euros en 2023 ?

Soldes d’hiver : les meilleures offres sélectionnées par la rédaction de Frandroid

Les Soldes d’hiver ont officiellement commencé le mercredi 11 janvier 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 7 février prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les meilleures offres des soldes dans notre live.

Nos sélections par catégories de produits

Nos sélections par marchands

Nos sélections par marques

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’hiver 2023

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.