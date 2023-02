TV LG 48C2 : la star des dalles OLED perd 300 € de son prix conseillé

Les amateurs de belles images savent de quoi on parle. La gamme des TV C2 est un fleuron du constructeur sud-coréen LG, déjà leader incontournable sur le marché des dalles OLED. Si un téléviseur de ce genre vous fait envie, sachez que la C2 en 48 pouces est disponible pour 899 euros au lieu 1 199 euros sur Rue du Commerce.

Bien des années se sont écoulées depuis la commercialisation de la première TV OLED par Sony en 2009. Depuis, c’est LG qui est devenu le roi du marché, mais les prétendants cherchant à s’emparer du trône ne manquent pas. L’OLED est une technologie d’affichage à base de diodes électroluminescentes nous donnant des contrastes de couleurs plus saisissants et des noirs ultra-profonds. Autant dire qu’elle nous offre des images de toute beauté. Si vous êtes séduit, sachez que le modèle C2 en 48 pouces de LG bénéficie d’une ristourne de 300 euros actuellement.

Les atouts de la TV LG OLED48C2

Un écran 4K et un taux de rafraîchissement de 100 Hz

Les fonctions gaming avec HDMI 2.1 et AMD FreeSync

Les technologies Cinema HDR et Dolby Atmos

Le WebOS qualitatif

Au lieu de 1 199 euros habituellement, la TV LG OLED48C24LA est maintenant disponible en promotion à 899 euros chez Rue du Commerce.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la TV LG OLED48C2. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter le LG OLED48C2 au meilleur prix ?

Le haut de gamme de LG à moins de 1 000 euros

Si les téléviseurs C2 de LG sont encensés par les spécialistes, ce n’est pas seulement pour leur affichage OLED, mais aussi grâce à ses multiples fonctionnalités telles que le WebOS ou les technologies orientées gaming. Concernant l’image en elle-même, il faut préciser que l’OLED faisait déjà l’objet de critiques concernant sa luminosité qui manquait de pêche, mais le test de notre rédaction a tout de même enregistré une luminosité plus forte sur les C2 grâce à la nouvelle dalle OLED evo. LG a, en effet, intérêt à ne pas se reposer sur ses lauriers quand des concurrents tels que Samsung (QD-OLED) ou Hisense (ULED) cherchent à surpasser l’OLED.

Cet écran de 48 pouces embarque plusieurs technologies pour vous faire profiter de vos contenus à un niveau supérieur. Son label « Cinema HDR » est une appellation marketing de LG pour qualifier les écrans prenant en charge HDR10, HDR HLG et Dolby Vision, mais pas de HDR10+ au programme. L’audio est pris en charge par un système 2.2 canaux avec 2 haut-parleurs délivrant une puissance de 10 watts et compatible avec Dolby Atmos, les formats DTS ne sont pas de la partie.

Un écran idéal pour vos parties de PS5 ou de Xbox Series X

La TV LG OLED48C24LA se révèle également être un compagnon idéal durant vos sessions de gaming. Vous pouvez y brancher votre console next-gen et goûter au plaisir des parties en 4K 120 fps. Les fonctions AMD FreeSync Premium et Nvidia G-Sync vous permettent de profiter de l’ultra-fluidité sans déchirure, latence ou effet de flou en synchronisant votre écran avec le GPU de votre console. Vous avez ainsi un des input lag les plus bas du marché.

Si cette TV était parfaite, on ne se gênerait pas pour le dire, mais ce n’est pas réellement le cas. Comme toutes les dalles OLED, celle-ci risque de développer un jour un burn in, une dégradation des diodes qui détériore l’écran. Même si ce phénomène est plus susceptible de toucher les TV OLED, il reste rare. Enfin, le gros point faible de ce type de TV est la consommation électrique, ici classée G et de 66 kW/h, un critère d’achat qui ne devrait pas laisser insensible en ces temps de flambée des coûts de l’énergie.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la TV LG OLED55C2, valant pour toutes les dalles de la gamme C2 de LG.

Linker un guide en rapport avec le produit… Titre H2

Afin de comparer la TV LG OLED48C24LA avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures TV OLED 4K en 2023.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.