Ce ne sont plus les soldes, mais ce Chromebook n’est vraiment pas cher

Il y a des situations où il n'est pas nécessaire d'avoir un PC puissant. C'est dans cette optique que les Chromebook ont vu le jour. Certes, c'est abordable, mais pas pour autant dépourvu de qualités. Sur Cdiscount, l'Acer CB314-1HT est en promotion : 199 euros au lieu de 269 euros habituellement.

Bien que limités en puissance, les Chromebooks ont la particularité d’offrir une nette fluidité en navigation ainsi que de donner accès à Play Store, soit à des millions d’applications sans passer par un émulateur. Si vous en voulez un, il y a aujourd’hui une offre particulièrement alléchante avec le modèle CB314-1HT de la marque Acer qui bénéficie de 60 euros de rabais.

Qu’attendre de l’Acer CB314-1HT ?

Le SoC Intel Pentium Silver N5030

Une autonomie de 12,5 heures

Une dalle LCD IPS de 14 pouces

Au lieu de 269 euros habituellement, l’Acer CB314-1HT est maintenant disponible en promotion à 199 euros sur Cdiscount.

Un modèle compact pour nomade

L’Acer CB314-1HT est un Chromebook qui a des arguments pour plaire à celles et ceux qui se déplacent beaucoup. On a ici un modèle qui fait 32.54 x 23.2 x 1.97 cm de dimensions avec un poids de 1,5 kg. Peu encombrant donc, et léger, vous n’aurez pas de mal à l’emmener partout avec vous. Pour ce qui est du revêtement, c’est du polycarbonate. Cela participe à sa bonne prise en main.

Ce Chromebook dispose d’un écran IPS de 14 pouces avec une définition de 1 920 x 1 080 pixels pour 250 cd/m² de luminosité. Le constructeur a choisi le format 16:9 pour ce modèle. Sans être époustouflant, l’écran fait le travail et reste agréable à l’usage. Sur le CB314-1HT, Acer est généreux côté connectique avec deux ports USB-3.1, deux ports USB-C ainsi qu’une prise mini Jack 3.5 mm. Il y a aussi des haut-parleurs stéréo et un microphone, utiles pour les appels vidéo.

Ecosystème Chrome OS sans concession

L’Acer CB314-1HT embarque le processeur Intel Pentium Silver N5030, couple à la carte graphique Intel UHD Graphics 605. Pour tirer le meilleur de cette configuration, la firme a opté pour une SDRAM LPDDR4 de 8 Go ainsi qu’un stockage eMMC de SanDisk de 64 Go (extensible via SD). Cela permet d’exécuter sans encombre à toutes vos tâches bureautiques ainsi que des recherches sur Internet. De plus, ce Chromebook vous donne accès à toutes les applications sur Play Store comme Netflix, Prime Video, Disney+, GeForce Now, Xbox Game Pass, etc.

D’une part, Chrome OS est connu pour être très économe et avec la batterie de 48 Wh du CB314-1HT, ce dernier vous tiendra jusqu’à 12,5 heures. C’est une journée de travail sans craindre de manquer d’énergie en soirée. D’autre part, ce système d’exploitation est plébiscité pour sa rapidité à l’allumage qui rivalise avec les SSD. Enfin, quant à la connectivité, on a du Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5.0.

Les alternatives à l’Acer CB314-1HT ?

Afin de savoir quel Chromebook correspond à vos besoins et votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs Chromebooks du moment sur Frandroid.

