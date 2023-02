Le SSD NVMe Samsung 980 Pro 1 To compatible PS5 est à son meilleur prix

Si vous souhaitez booster les performances et augmenter le stockage de votre PS5, ou même de votre PC, le SSD NVMe Samsung 980 Pro est l'une des meilleures références sur le marché pour ces usages. En ce moment, ce modèle est à son meilleur prix sur Amazon, qui le propose à 98 euros au lieu de 220 euros.

Celles et ceux qui possèdent une PS5 ont sûrement, à un moment donné, estimé que le stockage de leur console n’était pas suffisant pour enregistrer toute une collection de jeux. C’est là que les SSD peuvent avoir toute leur utilité, d’autant plus qu’ils permettent aussi de réduire les temps de chargement. Le SSD NVMe Samsung 980 Pro propose bel et bien tout cela. Actuellement, sa version dotée de 1 To est d’ailleurs nettement moins chère, puisqu’elle chute sous la barre des 100 euros pour la première fois sur Amazon.

Les points essentiels du SSD NVMe Samsung 980 Pro

Des débits allant jusqu’à 7 000 Mo/s

Une grosse quantité de stockage de 1 To

Un contrôleur thermique présent dans l’appareil

D’abord affiché à 220 euros, le SSD NVMe Samsung 980 Pro de 1 To est désormais vendu à 98 euros sur Amazon.

Pour l’utiliser avec une PS5, nous vous recommandons vivement de l’associer à un dissipateur thermique comme celui-ci. De plus, vous pouvez mettre à jour son firmware depuis un PC avec Samsung Magician avant de l’installer dans votre PS5 pour garantir de meilleures performances.

Un SSD taillé pour la PS5

Ce qu’il faut d’abord savoir sur le SSD NVMe Samsung 980 Pro, c’est que son installation sur PS5 est un peu plus complexe que l’installation d’une carte d’extension sur Xbox, car ce SSD prend la forme d’une barrette de RAM. Mais pas de panique, cet article vous expliquera pas à pas comment faire pour ne pas vous louper.

Une fois cette étape passée, ce SSD NVMe aura toute sa place dans votre PS5, puisqu’il coche toutes les cases indispensables pour être associé à la console : il s’agit tout d’abord d’un SSD PCIe 4.0 NVMe. De plus, sa vitesse de transfert est largement suffisante : la firme japonaise impose des débits d’au moins 5 500 Mo/s pour un fonctionnement correct, alors que le SSD de Samsung propose pas moins de 7 000 Mo/s en lecture, et 5 100 Mo/s en écriture.

Un gros stockage et une belle réactivité

Grâce à ce SSD, vous bénéficiez de 1 To de stockage, ce qui est plus que satisfaisant quand on sait que la PS5 propose nativement un espace de stockage de 667 Go. Vous pourrez alors enregistrer davantage de jeux sur votre console. Vous pourrez évidemment l’installer dans un PC pour pouvoir stocker plus d’applications ou logiciels.

Une fois installé, vous aurez droit à des temps de chargement réduits grâce aux performances du SSD. Ajoutons à cela des lancements rapides de la machine. Mention spéciale aussi pour le contrôleur thermique intégré au SSD de Samsung, qui permet de conserver les performances et une température stable dans votre appareil. Les risques de surchauffe seront ainsi considérablement limités, ce qui est plutôt pratique quand on sait que les SSD délivrent de hautes performances. Toutefois, comme précisé plus haut, mieux vaut miser sur un dissipateur de chaleur malgré la présence de ce contrôleur thermique.

Les meilleures solutions pour stocker vos jeux

Si vous souhaitez découvrir d’autres références avant de faire votre choix final, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs SSD M2 internes et disques durs externes pour votre PS5.

