Samsung Galaxy Z Flip 4 : l’élégant smartphone pliant est 410 € moins cher aujourd’hui

Le Galaxy Z Flip 4 vient gommer les défauts de son prédécesseur, tout en conservant son form factor tant appréciable. Si ce modèle vous fait de l'œil depuis un moment, sachez, qu'en ce moment, il tombe à 699 euros contre 1 109 euros à sa sortie.

Si déjà quelques rumeurs émergent sur le prochain Z Flip de Samsung, celui que l’on retrouve actuellement sur le marché — le Galaxy Z Flip 4 — est tout à fait recommandable. Il vient peaufiner la recette du modèle précédent, et reprend son format à clapet qui séduit depuis sa sortie. Avec une puce plus puissante, une autonomie revue à la hausse et un écran externe plus polyvalent, le Z Flip 4 a de quoi plaire, surtout maintenant qu’il coûte 400 euros de moins qu’au lancement.

Un smartphone pliant que l’on apprécie pour…

Son format très compact et son mode flex

Sa puissante puce : Snapdragon 8+ Gen 1

Son autonomie améliorée

À sa sortie, le Samsung Galaxy Z Flip 4 était affiché au prix de 1 109 euros (8 + 128 Go), mais aujourd’hui, il est désormais vendu à 999 euros. Cependant, il est actuellement possible de l’obtenir à 699 euros chez SFR, grâce à une ODR valable jusqu’au 31/03. Choisissez le smartphone seul sans forfait pour obtenir ce prix. On retrouve la même offre chez RED.

Une copie du modèle précédent

La quatrième génération du Galaxy Z Flip reprend les traits du Flip 3, mais surtout son form factor pour se glisser sans souci dans la poche, et de tenir dans la paume de la main. C’est d’ailleurs la force de ce modèle pliant qui propose des tranches plus plates pour faciliter la prise en main, mais aussi plus solide avec la certification IPX8.

Le Z Flip 4 conserve le même écran Oled pliable de 6,7 pouces (avec un taux de rafraichissement à 120 Hz) à l’intérieur et la même petite dalle OLED de 1,9 pouce à l’extérieur. Celui-ci propose désormais plus de possibilités. Vous avez ainsi accès à plus de widgets. Par exemple, vous pouvez paramétrer trois contacts à appeler rapidement sans déplier le téléphone. Quant à la photo, on retrouve toujours le double capteur de 12 mégapixels et la caméra frontale de 10 mégapixels, qui étaient tous les deux de bonne qualité, même si l’on n’atteint pas l’excellence des flagships comme le S23, par exemple.

Avec des améliorations bienvenues

Dans les entrailles du téléphone, on découvre le processeur Snapdragon 8+ Gen 1 avec 8 Go de RAM en complément. Une puce puissante, qui fera tourner aisément les applications, les jeux, le tout en profitant d’une expérience utilisateur fluide.

Enfin, concernant l’autonomie, il s’agissait du point faible sur la génération précédente qui intégrait une batterie de 3 300 mAh… Bonne nouvelle, Samsung a appliqué des corrections, et est à présent mieux maîtrisée sur le Flip 4. Elle reste toutefois moyenne par rapport à d’autres concurrents. Le Z Flip 4 est capable de tenir une journée sans trop trembler, du moment que l’on conserve un usage pas trop intense. La charge rapide n’est en revanche toujours pas de la partie.

Découvrez notre test complet sur le Samsung Galaxy Z Flip 4, pour en savoir plus.

Si le Galaxy Z Flip 4 ne vous convient pas, le constructeur sud-coréen propose d’autres références qui pourraient mieux répondre à vos besoins. Pour cela, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Samsung à acheter en 2023.

