Motorola Edge 30 Neo : un smartphone compact et encore plus abordable grâce à cette offre

La gamme Edge 30 de Motorola compte de nombreuses déclinaisons. Le modèle Neo est le plus abordable de tous, mais a tout de même des arguments convaincants, comme son prix revu à la baisse sur le site de la Fnac. Au lieu de 399 euros à son lancement, on le trouve aujourd'hui à 319 euros.

Avec le Motorola Edge 30 Neo, le constructeur américain se positionne sur le segment des smartphones compacts, ce qui est plutôt rare sur le marché du milieu de gamme. Ce modèle se démarque aussi par un design séduisant ainsi qu’une configuration bien optimisée, et ajoute même l’argument du prix aujourd’hui grâce à cette réduction de 80 euros.

Qu’attendre du Motorola Edge 30 Neo ?

Une dalle OLED à 120 Hz

Le combo Snapdragon 695 et Adreno 619

Une autonomie correcte et recharge rapide de 68 W

Au lieu de 399 euros habituellement, le Motorola Edge 30 Neo est maintenant disponible en promotion à 319 euros sur le site de la Fnac.

Compact, équilibré et élégant

Avec le Motorola Edge 30 Neo, le constructeur a mis en lumière son savoir-faire en termes de design. À l’avant, on a le bel écran qui occupe 95,6 % de la surface, ponctué par un poinçon où se loge son capteur frontal de 32 Mpx ainsi que des bordures particulièrement fines. À l’arrière se trouve un module à double capteur, dont le principal à 64 Mpx. La marque a choisi du plastique avec une finition lisse au dos sans être glissant. C’est même agréable au toucher. L’ensemble forme un smartphone avec une esthétique particulière.

Lors de la présentation de ce modèle, Motorola a mis en avant le fait que ses caractéristiques sont bien maitrisées. Pour le coup, le fabricant ne déçoit pas en y intégrant le processeur Snapdragon 695, qui, en plus d’apporter la 5G et d’être gravé à 6 nm, brille par sa polyvalence. Le SoC est épaulé par le GPU Andreno 619 ainsi 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Cette configuration amène fluidité, confort et performance au quotidien.

Un bon écran et une autonomie honorable

Le Motorola Edge 30 Neo a beau être le plus accessible de la série Edge 30, la firme a fait peu de concessions sur son écran. On part ici sur un écran OLED de 6,3 pouces avec une définition de 2 400 x 1 080 pixels (Full HD+) et une densité de 419 ppp. Sa luminosité qui atteint les 976 nits rendra l’écran parfaitement visible, même en plein soleil. Cerise sur le gâteau, Motorola nous gratifie d’un taux de rafraichissement à 120 Hz sur ce modèle. L’interface pour sa part est basée sur Android 12 et elle se montre réactive et fluide à chaque sollicitation.

Sur le volet photo, le capteur principal livre des images précises avec beaucoup de détails de jour. Son stabilisateur optique impressionne tout comme son autofocus. Les clichés proposés tendent vers une colorimétrie plus naturelle. Enfin, l’Edge 30 Neo embarque une batterie de 4 020 mAh qui vous tiendra une journée et demie en usage modéré. La recharge se fait via un port USB-C, dont le chargeur à 68 W récupère 100 % de la batterie en une heure.

Les alternatives au Motorola Edge 30 Neo ?

