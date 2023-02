Ce SSD d’une capacité de 2 To est à un prix si bas qu’on ne peut que le recommander

Votre PC manque-t-il d'espace ? Désirez-vous sauvegarder des fichiers personnels et professionnels ? Voulez-vous stocker des jeux, des logiciels ou des applications sans compter ? Parmi les solutions de stockage au meilleur rapport capacité-prix, il y a le SSD PNY CS900 de 2 To. Cdiscount fait une offre sur ce modèle, le rendant imbattable. Il passe ainsi de 169 euros à 109 euros.

PNY est un équipementier informatique qui propose diverses solutions de stockage. La marque est plébiscitée pour ses modèles au bon rapport qualité-prix. Sur les SSD, le constructeur dispose d’un modèle référence, le PNY CS900. Actuellement, la version 2 To est à un prix défiant toute concurrence : seulement 109 euros grâce à cette offre.

Qu’attendre du PNY CS900 de 2 To ?

550 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture

Un SSD au format 2.5″

Un modèle Plug and play

Au lieu de 169 euros habituellement, le PNY CS900 de 2 To est maintenant disponible en promotion à 109 euros sur Cdiscount.

Pas le plus rapide, mais toujours aussi efficace

Les SSD ont bien progressé dernièrement, mais le PNY CS900 reste un modèle fiable et solide. Vous pouvez tout à fait l’installer sur votre PC ou votre laptop. C’est l’un des avantages de son format SATA 2,5 pouces. Pour le rendre opérationnel, vous n’avez qu’à le connecter à l’alimentation et le brancher à un câble SATA III, en sus. Cela dit, ses dimensions de 10 x 7 x 0.7 cm ne sont pas suffisamment fines pour les ultrabooks.

Ce qui est bien avec le CS900, c’est que vous n’avez pas besoin d’installer quoi que ce soit. Avec 2 To de stockage, vous pouvez le choisir comme votre ROM principale. Bien entendu, il peut très bien aussi faire office de stockage secondaire. C’est selon vos besoins. En plus des PC, ce SSD peut servir de disque dur externe à votre console. Ainsi, vous pouvez y stocker des sauvegardes ou des jeux.

Des bonnes performances

Le PNY CS900 n’est pas le plus rapide des SSD, il ne rivalise pas les performances des modèles NVMe, mais avec une vitesse de lecture à 550 Mo/s et un débit d’écriture de 530 Mo/s, il s’en sort avec les honneurs pour un SSD classique, surtout à ce positionnement tarifaire. Il apporte un gain de temps considérable au démarrage comparé aux HDD. Il en est de même pour l’exécution des logiciels, le lancement des jeux ou encore la fluidité de la navigation sur internet.

Par rapport aux disques durs traditionnels, le CS900 résiste beaucoup mieux aux chocs et aux vibrations. C’est dû en grande partie par le fait que ce SSD ne dispose pas de pièces mécaniques, d’où le nom Solid State Drive. De plus, ce produit bénéficie d’une garantie constructeur de 3 ans. C’est un vrai plus pour ceux qui emmènent tout le temps avec eux leur laptop.

Les alternatives au PNY CS99 ?

Afin de savoir quel SSD correspond à vos besoins et votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs SSD du moment sur Frandroid.

