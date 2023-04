QLED Samsung : ce TV 4K de 55 pouces (100 Hz) est à -40 % grâce à cette offre

Si vous êtes à la recherche d'un nouveau téléviseur proposant une belle qualité d'image, ainsi qu’une connectique en HDMI 2.1, c’est le bon moment, puisque la très bonne référence Samsung QE55Q70A tombe à seulement 649 euros contre plus de 1 000 euros à son lancement.

Après deux ans de pénurie, il est maintenant plus simple de trouver sur le marché des consoles next-gen. Sony a même annoncé que « tous ceux qui veulent une PS5 devraient avoir beaucoup plus de facilités à en trouver« . Et, pour profiter des meilleurs graphismes possibles sur votre console, il vous faut absolument un TV compatible HDMI 2.1. Les téléviseurs proposant cette technologie sont de moins en moins onéreux, comme le modèle 55Q70A de Samsung. En plus de sa connectique HDMI 2.1, il offre une belle qualité d’image, le tout pour moins de 650 euros aujourd’hui.

Les atouts du Samsung 55Q70A

Sa dalle QLED de 55 pouces compatible 4K HDR et HDR10+

Ses fonctionnalités gaming : 4K@120 Hz

TizenOS et ses nombreuses applications

Au lieu de débourser plus de 1 000 euros au lancement, le téléviseur Samsung QLED 4K 55Q70A (2021) s’affiche désormais au prix de 649,99 euros sur le site Cdiscount.

Une belle qualité d’image assurée

Même si ce n’est pas le dernier modèle en date de la marque sud-coréenne, le TV QE55Q70A présente un design sobre et élégant sous tous les angles. Sa dalle profite d’ailleurs de bordures très fines pour laisser pleinement s’exprimer la dalle d’une diagonale de 55 pouces. Son écran intègre une dalle QLED supportant la définition 4K (3 840 x 2 160 pixels) et HDR. La compatibilité avec la norme HDR10+ est aussi de la partie. Si l’on regrette l’absence du Dolby Vision, on se consolera avec une excellente qualité d’image, de beaux contrastes et une belle reproduction des douleurs.

Quant à la partie audio, elle est assurée par la technologie OTS (Object Tracking Sound), un système audio 6.2.2 qui exploite des haut-parleurs installés tout autour de la dalle et qui va reproduire le son là où l’action se passe. Cette gamme fait l’impasse sur le Dolby Atmos, mais on retrouve la technologie Q-Symphony, qui permet d’activer simultanément les haut-parleurs du téléviseur avec une barre de son compatible, pour un meilleur effet surround.

Un TV qui n’oublie personne

La série Q 2021 est aussi taillée pour les gamers. Le constructeur a tenu à proposer une expérience de jeu immersive grâce à la fonction Super Ultrawide Gameview qui permet d’obtenir un ratio d’affichage large de 21:9 à même de 32:9. De plus, le TV est capable d’afficher les jeux en 4K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, grâce à son port HDMI 2.1. Vous pourrez ainsi jouer en profitant d’une action ultra-fluide sans saccades à l’affichage. Il est aussi compatible avec les technologies AMD Freesync Premium Pro et le VRR. Idéal pour empêcher l’apparition d’images déchirées pour vous permettre de bénéficier en permanence d’une fréquence d’images fluide pour vos jeux. Très pratique pour votre PlayStation 5, Xbox Series X et votre PC.

Pour vous offrir la meilleure expérience TV, Samsung propose TizenOS. Ce système d’exploitation propose plusieurs fonctionnalités bien pratiques comme diviser l’écran entre deux sources, mais aussi de reproduire l’apparence de votre mur pour que le téléviseur « disparaisse » pratiquement. On retrouve évidemment les applications Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube ou MyCanal. On retrouve aussi la compatibilité avec Bixby, Alexa et Google Assistant pour contrôler le TV à la voix pour l’allumer, l’éteindre ou contrôler les chaînes ou le volume. Et si vous souhaitez diffuser du contenu directement depuis un appareil Apple, vous pourrez compter sur AirPlay 2.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pour les comparer avec le TV Samsung de ce bon plan, nous vous invitons à lire notre guide des meilleures TV (QLED ou OLED) en 2023.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.