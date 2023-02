Compatible avec la PS5, le SSD Crucial P5 Plus 2 To est actuellement à -32 %

Si elle est l'une des consoles de salon les plus puissantes à côté de la Xbox Series X, la PlayStation 5 n'est pas exempte de défauts, en atteste son espace de stockage interne limité. Pour pallier cela, sachez que le SSD Crucial P5 Plus de 2 To est disponible pour 190,14 euros au lieu de 278,99 euros sur Amazon.

La pénurie de PS5 semble derrière nous si l’on en croit le patron de Sony, il vous sera donc plus facile de mettre la main sur la console next-gen. Cependant, les défauts repérés juste après sa sortie en 2020 n’ont toujours pas été corrigés. Un SSD devient donc indispensable pour tout possesseur de PS5. Il se trouve que le Crucial P5 Plus avec une capacité de 2 To profite actuellement d’une ristourne de 32 %. Le dissipateur de chaleur n’est pas inclus sur ce modèle, mais vous pouvez tout de même vous en procurer un moyennant une dizaine d’euros.

Pourquoi équiper sa PS5 ou son PC du Crucial P5 Plus

Un haut débit de données répondant aux exigences de la PS5

Une capacité de stockage de 2 To

Une endurance exemplaire

Au lieu de 278,99 euros, le SSD Crucial P5 Plus de 2 To est maintenant disponible en promotion à 190,14 euros chez Amazon.

Un SSD pour booster sa PS5 ou son PC

Un SSD est une carte mémoire destinée à étendre l’espace de stockage de votre machine, on utilisait au départ des SSD Sata pour les PC qui arrivaient en fin de course à cause d’un disque dur surchargé. Sont ensuite arrivés les SSD NVMe dont le débit de données est au moins dix fois plus rapide que celui des SSD Sata et dont l’utilisation s’est étendue aux consoles dernière génération. La technologie n’a cessé d’évoluer au point de proposer aujourd’hui des SSD avec contrôle thermique, l’idéal pour lancer les jeux vidéo gourmands.

Il faut respecter plusieurs critères lorsqu’on choisit un SSD supplémentaire pour sa PS5. Cela doit être un NVMe, bien entendu, avec une vitesse de lecture recommandée d’au moins 5 500 Mo/s et des dimensions n’excédant pas les 11 cm de longueur, 2,5 cm de largeur et 1,12 cm de hauteur. Bingo ! Le Crucial P5 Plus coche toutes les cases. Le hic est que ce modèle ne dispose pas d’un dissipateur de chaleur inclus, mais comme indiqué plus haut, vous pouvez en acheter un spécialement compatible avec la PS5 pour une dizaine d’euros supplémentaires.

Des performances à la hauteur de la console next-gen

Dans sa version 2 To, le Crucial P5 Plus offre une vitesse de lecture séquentielle de 6 600 Mo/s et 5 000 Mo/s d’écriture séquentielle. Son endurance est également exemplaire, celle-ci s’élève à 2 millions d’heures de MTTF et 1 200 TBW. Autre preuve que vous êtes en face d’un matériau solide : la garantie constructeur de 5 ans alors qu’elle s’élève à 2 ou 3 ans pour d’autres modèles de SSD NVMe. Avec sa capacité de stockage de 2 To, vous n’aurez pas à désinstaller des jeux de votre bibliothèque, la limite de l’espace de stockage de la PS5 (667 Go) pouvant être rapidement atteinte.

Grâce à ce SSD, vous aurez des temps de chargement quasi inexistants sur PC ou PS5, à condition de disposer d’une bonne ventilation. C’est là qu’intervient le dissipateur de chaleur. La plupart des SSD NVMe disposent d’un contrôle thermique qui bride leurs performances pour rester à une température acceptable, tandis que le dissipateur de chaleur améliore l’aération des composants sans toucher aux performances. C’est d’autant plus indispensable que cela protège les composants de l’usure face aux fortes chaleurs.

Besoin d’augmenter l’espace de stockage de votre PS5 ?

