À -30 %, les écouteurs sans fil Sony WF-1000XM4 deviennent une bonne affaire

Les Sony WF-1000XM4 restent une référence du genre même s'ils datent de 2021. Cela fait un moment qu'ils n'étaient pas en promotion et Rue du Commerce y met fin en cédant la paire d'écouteurs sans fil japonaise à 199,99 euros au lieu de 279,99 euros.

Avec son expertise sur l’audio, Sony est passé maître sur la production d’écouteurs sans fil aux caratctéristiques premium. Au fil des années, le géant japonais compte des références, dont les Sony WF-1000XM4 lancés en 2021. Ces true wireless restent une valeur sûre aujourd’hui, d’autant plus que vous pouvez les avoir 30 % moins cher grâce à cette offre.

Qu’attendre des Sony WF1000XM4 ?

Réduction de bruit active au top du top

Performances sonores de haut niveau

Compacts, confortables et endurants

Au lieu de 279,99 euros habituellement, les Sony WF-1000XM4 sont maintenant disponibles en promotion à 199,99 euros chez Rue du Commerce.

Plus affinés que la génération précédente

Pour les Sony WF-1000XM4, le constructeur reprend la formule des Sony WF-1000XM3 pour y apporter quelques allégements. Le boitier a ainsi subi un lifting pour être 40 % moins volumineux que son prédécesseur. Il en est de même pour les écouteurs qui se retrouvent 10 % plus affinés que ceux des XM3. Il en résulte des dimensions de 3 x 2 x 2.3 cm pour chaque écouteur pour 14,6 grammes. L’ensemble pèse 41 grammes. Ces changements rendent ce modèle plus compact et ergonomique.

Le confort a été aussi optimisé sur ces true wireless. Ainsi, Sony troque les embouts en silicone de la précédente itération pour des embouts en mousse de polyuréthane. Si les écouteurs deviennent plus fermes, ils gagnent en confort et disposent d’une meilleure isolation. Surtout, ils se tiennent bien dans les oreilles, même lors des séances d’activités physiques. Certifiés IPX4, ces écouteurs ne craignent pas les jets d’eau ni la sueur.

Réduction de bruit active bluffante

Si l’on devait citer le plus grand argument des Sony WF-1000XM4, c’est la qualité exceptionnelle de sa réduction de bruit active. Même en 2023, cela reste exceptionnel. Pour y parvenir, Sony a développé la puce maison V1 qui ne se contente plus de gérer la réduction de bruit active, mais aussi la connexion Bluetooth (5.2). Le fabricant a également ajouté des microphones supplémentaires pour mieux capter les bruits environnants et optimiser le retour du son. Si les réglages par défaut de la réduction de bruit active sont excellents, vous avez la possibilité de les personnaliser avec l’application Sony Headphones.

Certifiés Hi-Res Audio, gage de qualité sonore, les XM4 affichent une plage de fréquence de 20 à 40 000 Hz. Le son délivré se montre équilibré bien que les basses soient légèrement proéminentes. Enfin, concernant l’autonomie, le constructeur annonce 12 heures d’autonomie avec l’ANC et l’isolation de bruit désactivés contre 8 heures s’ils sont activés. Avec le boitier, compatible Qi, l’autonomie monte à 24 heures. On a aussi de la recharge rapide et se fait via un port USB-C.

