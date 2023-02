Avec près de 20 % de remise, l’iPhone 14 Plus s’affiche à un prix inédit sur Amazon

Depuis quelques semaines, des promotions voient le jour sur les derniers iPhone d’Apple. Aujourd’hui, c’est au tour de l’iPhone 14 Plus de s’afficher à un meilleur prix : 959 euros au lieu de 1 169 euros au départ.

En mettant fin au format Mini de ses iPhone, Apple a inauguré une nouvelle gamme sur la quatorzième génération. Il s’agit de l’iPhone 14 Plus, un téléphone avec un écran et une batterie plus grande que le modèle classique. Il offre ainsi une meilleure expérience de visionnage que l’iPhone 14 et une meilleure endurance. Si son prix s’approchait des 1 200 euros à la sortie, aujourd’hui, il devient plus intéressant avec 210 euros de remise.

Les points positifs de l’iPhone 14 Plus

Un grand écran OLED agréable pour regarder du contenu

Une expérience fluide, même sur des jeux 3D grâce à la puce A15 Bionic

Capable d’atteindre les deux jours d’autonomie sans broncher

Disponible à sa sortie au prix de 1 169 euros, l’iPhone 14 Plus (128 Go) coûte 210 euros de moins sur Amazon et se trouve actuellement à 959 euros. (Uniquement dans le coloris Lumière stellaire).

Un iPhone 14 plus grand et plus endurant

Un nouveau form factor fait son apparition sur les iPhone 14 : le modèle Plus. Il possède un grand écran de 6,7 pouces, contre 6,1 pouces pour l’iPhone 14 classique. Il n’est pas fait pour les petites mains et perd un peu en facilité d’utilisation, mais il a l’avantage d’être incroyablement léger. La bonne nouvelle est qu’il offre une expérience de jeu et de visionnage beaucoup plus confortable avec cette grande dalle qui reste toujours limitée à 60 Hz.

L’iPhone 14 Plus promet surtout une meilleure autonomie. La marque à la pomme promet une amélioration jusqu’à 25 % par rapport à l’iPhone 13. Dans les faits, il s’est avéré être un véritable champion durant notre test. Il a pu atteindre sans problème les deux jours d’autonomie consécutifs. Et, si vous avez une utilisation intensive, vous devriez tenir sans souci la journée. En revanche, sa charge lente l’empêche d’avoir la note de 10/10 sur cette catégorie.

Aussi performant que son petit frère

Comme sur l’iPhone 14, pour faire tourner sa version Plus, Apple choisit la puce des iPhone 13 Pro : la A15 Bionic, avec un CPU de 6 cœurs et un GPU de 5 cœurs. Un léger gain de puissance par rapport au modèle précédent, mais sans grande évolution. Il sera capable de gérer tout type de tâche sans ralentissement. Puis, l’expérience utilisateur est irréprochable avec iOS 16 et l’écosystème Apple reste toujours fluide et simple à utiliser.

Quant à la partie photo, l’iPhone 14 Plus se compose de deux capteurs de 12 mégapixels avec un objectif grand-angle et ultra grand-angle. L’ouverture est un peu plus large qu’auparavant pour capter plus de lumière, et donc plus de détails. La caméra selfie est, elle aussi, améliorée et intègre désormais un autofocus. Les clichés sont réussis, mais on regrettera l’absence d’un téléobjectif pour le prix.

Pour en apprendre davantage : voici notre test complet sur l’iPhone 14 Plus d’Apple.

