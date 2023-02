La montre connectée Xiaomi Watch S1 bénéficie d’une promotion inédite (-63 %)

Si vous cherchez une montre connectée élégante qui assure un suivi sportif efficace, vous pouvez vous tourner vers la Xiaomi Watch S1, qui est d'ailleurs affichée à un prix rarement vu depuis sa sortie : elle est actuellement vendue à 99 euros au lieu de 269 euros chez Boulanger.

Lancée au même moment que la Xiaomi Watch S1 Active, davantage destinée au suivi sportif, la Xiaomi Watch 1 est plus polyvalente que l’autre modèle, puisque cette montre connectée offre non seulement un design plus sobre et élégant avec des finitions soignées, mais aussi un suivi de l’activité sportive et de la santé complet. Surtout, son rapport qualité-prix est très intéressant, surtout en ce moment, puisque cette référence bénéficie de pas moins de 170 euros de réduction sur son prix d’origine.

Pourquoi la Xiaomi Watch S1 vaut-elle le coup ?

Pour son écran AMOLED de 1,43 pouce

Pour son suivi sportif efficace

Pour sa bonne autonomie

Lancée à 269 euros, puis affiché au prix barré de 169 euros, la Xiaomi Watch S1 est désormais proposée à seulement 99 euros chez Boulanger.

Un design élégant avec un écran de qualité

Alors que la Xiaomi Watch S1 Active adopte une apparence beaucoup plus typée sport, la Xiaomi Watch S1 bénéficie de lignes beaucoup plus sobres et d’un format relativement contenu de 46,5 x 46,5 x 10,9 mm pour un poids de 52 grammes sans le bracelet (en cuir ou en silicone, au choix). La marque chinoise a également choisi des matériaux nobles pour cette référence, avec une surface en verre saphir et un boîtier en acier inoxydable.

Cette montre connectée embarque également un écran AMOLED de 1,43 pouce (466 x 466 pixels), sur lequel les informations affichées sont bien lisibles. Un capteur de luminosité sera aussi présent pour que l’affichage puisse s’adapter automatiquement à la luminosité ambiante, pratique lorsque l’on souhaite lire des informations en plein soleil. Sachez aussi que la Watch S1 est étanche jusqu’à 5ATM, et qu’elle peut donc être utilisée à faible immersion, comme dans une piscine peu profonde.

Un suivi sportif efficace et une autonomie généreuse

La Xiaomi Watch S1 se démarque aussi par son suivi sportif et de santé efficace. D’abord, la montre connectée sera capable de prendre en charge 117 modes d’entraînement, avec 19 modes d’entraînement professionnels. Cyclisme, natation, course, basket, tennis, yoga… Ce modèle pourra vous accompagner dans toutes vos séances. Un GPS double-bande est aussi présent dans les entrailles de la montre, de quoi faciliter vos entraînements à l’extérieur. La santé n’a pas été laissée de côté et la montre pourra mesurer votre fréquence cardiaque et votre saturation en oxygène dans le sang (SpO2), ou encore surveiller votre sommeil, votre niveau de stress et votre cycle menstruel.

Pour faire fonctionner tout cela, on pourra compter sur une autonomie d’un peu moins de cinq jours, d’après notre test. Xiaomi annonce, de son côté, une durée d’utilisation sur une seule charge de 12 jours. Même si elle est, dans les faits, beaucoup plus courte, le résultat sera tout à fait satisfaisant, surtout à ce prix. Et si cette autonomie paraît généreuse, c’est aussi parce qu’il n’est pas possible d’installer de nombreuses applications tierces. Cela peut donc être un avantage pour certains, comme un gros défaut pour d’autres. Enfin, concernant la recharge de la Watch S1, une base de charge sans fil Qi sera fournie. Pour une charge complète, prévoyez un peu plus de deux heures.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Xiaomi Watch S1.

